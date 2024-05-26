Заседание ОПЕК и отчетность эмитентов: ожидания рынка

Участники нефтяного картеля предпочитают не комментировать свои ожидания относительно возможного продолжения политики сокращения добычи нефти. В иностранных СМИ появляются утечки информации, указывающей на попытки некоторых стран добиться увеличения своих квот на добычу. В этой связи предстоящая неделя на рынке нефти может оказаться достаточно спокойной, волатильность может оказаться пониженной. Решения ОПЕК+ окажут серьезное влияние на котировки нефти, нельзя исключать еще одного ралли на этом сегменте рынка.
Продолжается дивидендный сезон. В начале недели закроется реестр на право получения дивидендов по акциям ПАО «НЛМК» в размере 25,43 рубля на акцию. Металлургические компании постепенно возвращают себе репутацию регулярно платящих дивидендов.
Участники рынка уделяют особое внимание отчетности эмитентов, которые совсем недавно провели первичное размещение своих акций. На следующей неделе МТС Банк опубликует отчет за первый квартал 2024 года по МСФО. Инвесторы ожидают увидеть в отчетности увеличение портфеля розничных кредитов и хороший рост процентных доходов, что оправдало бы их учатисе в IPO этого банка.
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