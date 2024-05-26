Заседание ОПЕК и отчетность эмитентов: ожидания рынка

Участники нефтяного картеля предпочитают не комментировать свои ожидания относительно возможного продолжения политики сокращения добычи нефти. В иностранных СМИ появляются утечки информации, указывающей на попытки некоторых стран добиться увеличения своих квот на добычу. В этой связи предстоящая неделя на рынке нефти может оказаться достаточно спокойной, волатильность может оказаться пониженной. Решения ОПЕК+ окажут серьезное влияние на котировки нефти, нельзя исключать еще одного ралли на этом сегменте рынка.