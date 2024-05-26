Восемь финансовых привычек, от которых давно пора избавиться

1. Отсутствие финансового плана приводит к тому, что доходы растворяются в потоке ненужных расходов. Важно иметь четкое понимание, куда уходят деньги из личного бюджета, на что их следует тратить и как это делать эффективно.
Для этого достаточно завести обычную тетрадь и вносить в нее ежемесячные затраты, а затем проводить анализ записей, который позволит планировать обязательные расходы и контролировать необязательные.
2. Неумеренные траты нарушают основной принцип здравого подхода к финансам, суть которого заключается в том, чтобы не расходовать больше суммы заработка. Часть денег следует направить на формирование накоплений.
Эксперты, как правило, рекомендуют откладывать десять процентов от дохода. Это будет способствовать выработке финансовой дисциплины.
Накопления затем можно будет вложить в инвестиционную копилку. Они принесут дополнительный доход и перестанут восприниматься как деньги для трат.
В будущем эти средства могут стать «финансовой подушкой», которая создаст уверенность в завтрашнем дне.
3. Излишняя скупость и тяга сохранять деньги любой ценой приводят к тому, что они лежат и обесцениваются под действием инфляции, не создают дополнительную прибыль и не способствуют развитию личности.
Излишние сбережения можно потратить с пользой. Например, на получение новых знаний и навыков, которые позволят зарабатывать еще больше.
4. Погоня за чужими атрибутами. Некоторые люди, оценивая свое финансовое состояние, оглядываются на тех, кто зарабатывает намного больше либо уже давно формирует капитал.
Не следует, пытаясь не отстать от них, покупать в кредит сопутствующие их жизни атрибуты, например, технику и транспорт. Ведь каждый человек находится в своей уникальной финансовой ситуации.
Дорогостоящую покупку лучше включить в финансовый план и копить на нее деньги постепенно. Возможно, со временем придет переосмысление и будет принято решение потратить средства на дополнительное образование или на инвестиции, что будет способствовать дальнейшему росту доходов.
5. Шоппинг как лекарство. В процессе анализа затрат может обнаружиться множество незапланированных покупок, сделанных в походах по магазинам ради шоппинга, чтобы отвлечься от каких-либо проблем. Как правило, такие покупки потом остаются невостребованными и пылятся в шкафу или на полках.
Эту привычку нужно со временем взять под контроль. Для этого следует задаваться вопросами: будет ли покупка использоваться через полгода и можно ли обойтись без нее вовсе.
6. Лень с оправданиями. Некоторые люди склонны ничего не делать и при этом искать оправдания своего финансового положения. Обычно они используют доводы, что родились не в то время, не в том месте и не в той семье.
Безусловно, начальные условия имеют важное значение и кому-то придется приложить для достижения успеха больше усилий, а кому-то меньше. Но если не делать совсем ничего, то и успех точно не придет.
7. Азарт и погоня за удачей. Вложение денег в поиск удачи является ошибкой, которая нередко идет рядом с ленью. Воспетая в кинематографе и литературе идея о том, что удача может стать базисом для финансового благополучия — это всего лишь иллюзия.
В действительности участие в азартных играх, лотереях, доверие средств аферистам ведут к бедности.
8. Ошибочный выбор профессии является неочевидной причиной финансовых проблем. Некоторые люди по данной причине не имеют интереса к рабочему процессу и мотивации. Они ходят на нелюбимую работу и, соответственно, получают зарплату по минимальной ставке. Необходимо вкладывать силы и средства в образование, которое будет приносить пользу, удовольствие и желанную работу.
Тем, у кого есть дети, следует заранее заниматься их профориентацией и подбирать для них практикоориентированное образование, которое обеспечит им любимую работу.
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