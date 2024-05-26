В Крыму за 10 лет число малых и средних предприятий возросло почти в три раза

«Малый и средний бизнес — важнейший фактор социально-экономического развития Крыма. В республике зарегистрировано рекордное число субъектов МСП — свыше 220 тысяч. Для сравнения: в 2014 году их было 89 тысяч», — написал Аксенов в своем поздравлении с Днем российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.
Аксенов отметил, что поддержка предпринимательства — важная государственная задача. Реализуются масштабные программы, активно работают институты поддержки предпринимательства. По итогам прошлого года на эти цели было направлено более 3,3 млрд рублей в виде займов, гарантий, лизинга и других мер.
Ранее министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко сообщал ТАСС, что в регионе действует несколько государственных институтов поддержки малого и среднего бизнеса, что позволило увеличить объемы поддержки бизнеса, в том числе экспортный потенциал.
Мероприятия по поддержке реализуются в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». В 2023 году предпринимателями региона заключено 20 контрактов на $9,9 млн. Объем поддержанного экспорта в 2023 году вырос на 1,74 млн долларов по сравнению с 2022 годом. В 2024 году по объему поддержанного экспорта планируется достижение не меньших результатов, чем в 2023 году.