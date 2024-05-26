В Крыму за 10 лет число малых и средних предприятий возросло почти в три раза

Мероприятия по поддержке реализуются в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». В 2023 году предпринимателями региона заключено 20 контрактов на $9,9 млн. Объем поддержанного экспорта в 2023 году вырос на 1,74 млн долларов по сравнению с 2022 годом. В 2024 году по объему поддержанного экспорта планируется достижение не меньших результатов, чем в 2023 году.