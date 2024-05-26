«Транснефть» отсудила 135 млн рублей у Нижегородской области

В итоге проект не был реализован, и в 2023 году стороны аннулировали соглашения. Нефтетранспортная компания вернула участок региональному министерству имущества и потребовала вернуть деньги. Однако в правительстве «Транснефти» отказали, сославшись на то, что средства были направлены на развитие региона.