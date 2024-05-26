«Транснефть» отсудила 135 млн рублей у Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», «Транснефть — Верхняя Волга» и правительство подписали инвестиционное соглашение о строительстве диспетчерского центра на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде в 2017 году. Компания арендовала земельный участок и выплатила в областной бюджет 135 млн руб. как компенсацию за транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру.
В итоге проект не был реализован, и в 2023 году стороны аннулировали соглашения. Нефтетранспортная компания вернула участок региональному министерству имущества и потребовала вернуть деньги. Однако в правительстве «Транснефти» отказали, сославшись на то, что средства были направлены на развитие региона.
Власти заявили, что дважды продлевали сроки инвестсоглашения, и компания смогла избежать штрафа 150 млн руб. Однако суд поддержал позицию инвестора и частично удовлетворил иск, постановив выплатить «Транснефти» 134,9 млн руб.