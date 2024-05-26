Топ-10 самых высоких ставок по накопительным счетам до 16,5% годовых

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко: «Рынок ожидает, что снижать ключевую ставку ЦБ будет осторожно и в течение длительного периода времени. В этой ситуации банкам будет выгодно поддерживать привлекательность накопительных счетов, так как по ним можно будет сразу же снижать ставку каждый раз, когда это будет делать ЦБ с ключевой ставкой. Поэтому доходность по накопительным счетам хоть и будет снижаться, но, скорее всего, более медленными темпами, чем по новым срочным вкладам».