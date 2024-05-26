Топ-10 самых высоких ставок по накопительным счетам до 16,5% годовых

В этом тексте:
- Средние ставки по срочным вкладам
- Средние ставки по накопительным счетам
- Средняя доходность фондов денежного рынка
- Что выгоднее: накопительный счет или срочный вклад
- На что обращать внимание при выборе накопительного счета
- Топ-10 ставок по накопительным счетам с начислением на ежедневный остаток
- Что будет со ставками по накопительным счетам
В апреле Банк России в третий раз оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
«Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее», — сказано в пресс-релизе.
С момента последнего апрельского заседания совета директоров ЦБ появились данные, которые усиливают аргументы в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени. Об этом сообщил 21 мая зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах конференции «Ведомостей».
«Я думаю, что альтернативный сценарий [повышение ключевой ставки вместо ее сохранения на текущем уровне] будет предметно рассматриваться и на июньском заседании», — добавил он в ответ на вопрос о повышении ключевой ставки.
Инфляция на 20 мая составила 8,03% год к году, по данным Росстата.
Оценка инфляции, которую россияне ожидают через год, в мае выросла до 11,7% (+0,7 п.п. по сравнению с месяцем ранее), приводит данные опроса ООО «инФОМ» Банк России. «Наблюдаемая в последние месяцы пауза в снижении инфляционных ожиданий подтверждает, что для возвращения инфляции к цели требуется длительное поддержание жестких денежно-кредитных условий», — комментирует ЦБ.
Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России 23 мая, сообщила, что Банк России может смягчить денежно-кредитную политику при замедлении кредитования на фоне сворачивания льготных ипотечных программ, если оно спровоцирует снижение совокупного спроса в целом в экономике и, как следствие, приведет к замедлению инфляции.
«Если мы увидим, что ипотека замедляется и замедляются другие виды кредита, то может быть смягчение денежно-кредитной политики, снижение процентных ставок», — сказала Данилова.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 7 июня 2024 года.
Средние ставки по срочным вкладам
Во второй декаде мая средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках осталась на прежнем уровне — 14,95% годовых, согласно мониторингу Банка России. По депозитам на срок до трех месяцев доходность составляет 12,98% (без изменений к первой декаде мая).
При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.
Средняя ставка определялась как средняя арифметическая максимальных процентных ставок в топ-10 кредитных организаций — Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, банке «Открытие», Россельхозбанке, Росбанке, Тинькофф Банке, Промсвязьбанке, Совкомбанке.
Согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, на 22 мая 2024 года средняя ставка по вкладам от ₽100 тыс. сроком на три месяца составляет — 14,79% (-0,01 п.п. по сравнению с 15 мая).
Средняя доходность депозитов на 22 мая в топ-10 банков, по данным онлайн-платформы «Финуслуги», сроком на три месяца — 14,37% годовых (+0,02 п.п. по сравнению с 15 мая).
На 24 мая средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 11,61% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года было зафиксировано c 24 апреля по 2 мая 2024 года — 11,66%.
Средние ставки по накопительным счетам
По данным онлайн-платформы «Финуслуги», средняя базовая ставка по накопительным счетам на сумму от ₽100 тыс. в топ-10 банков на 22 мая 2024 года составляет 7,08% годовых.
Максимальные ставки (с учетом надбавок) достигают 17%, добавили аналитики платформы.
Для расчета средней ставки по накопительным счетам с плавающей ставкой учитывается базовая ставка для действующих клиентов (без надбавок для льготных категорий клиентов и промоакций).
Средняя доходность фондов денежного рынка
По данным InvestFunds, в апреле рублевые фонды денежного рынка показали доходность 14,4−14,74% годовых до вычета комиссий. В январе — апреле инвесторы в эти инструменты смогли заработать 15,27−15,48% годовых до вычета комиссий, которые в этих фондах составляют 0,19−0,60% годовых.
Фонды денежного рынка используют как более ликвидную альтернативу срочным вкладам, позволяющую изымать деньги без потери процентов. Но в отличие от накопительных счетов и вкладов они не застрахованы государством и не гарантируют прибыли. При продаже паев, как правило, взимается брокерская комиссия, а на вывод денежных средств потребуется не менее двух торговых дней.
Что выгоднее: накопительный счет или срочный вклад
При выборе конкретного решения ВТБ рекомендует ориентироваться прежде всего на личные финансовые цели. Базой может стать сочетание срочного депозита и накопительного счета, ответили в пресс-службе банка.
«Деньги, которые в ближайшее время точно не понадобятся, стоит направить на долгосрочный вклад. Те средства, которые могут оперативно потребоваться, целесообразно разместить на накопительном счете», — пояснили в ВТБ.
По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, классические накопительные счета имеют неоспоримое преимущество в части гибкости расходных операций и пополнения, но ставки обычно более низкие по сравнению с вкладами. «Однако на текущий момент банки предлагают широкие линейки накопительных счетов, в том числе с повышенными ставками, например, для новых клиентов», — добавил он.
Директор департамента транзакционного сберегательного розничного бизнеса Росбанка Ирина Баранова рассказала, что чаще встречающееся основание наличия более выгодной, повышенной ставки по накопительному счету — это статус нового клиента в банке, но на ограниченный срок действия счета (как правило, два-три месяца).
«Транзакционная активность клиента в зависимости от условий по накопительным счетам того или иного банка также предполагает повышенную ставку», — добавила она.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко говорит, что большинство банков предоставляют клиентам возможность забрать средства с накопительного счета в любой момент без потери процентов.
«Также накопительные счета выгодны в ситуации подъема ставок в банковской системе. Ставка по счету меняется в одностороннем порядке и, как правило, растет вместе с повышением ключевой ставки ЦБ и ставками других банков», — добавил Кравченко.
Основное отличие накопительных счетов от банковских вкладов — отсутствие минимальной пороговой суммы и его ликвидность, его можно пополнять, а также снимать деньги по необходимости. Минус накопительного счета — процентные ставки по нему не являются жестко фиксированными, то есть банки могут их изменять в любой момент. Наиболее гибким в линейке накопительных счетов считается счет с начислением на ежедневный остаток.
На что обращать внимание при выборе накопительного счета
Директор департамента транзакционного сберегательного розничного бизнеса Росбанка Ирина Баранова рассказала «РБК Инвестициям», на что нужно обращать внимание при выборе накопительного счета:
- способ начисления процентов или процентная схема — начисление процентов на ежедневный остаток, на минимальный остаток (за месяц), на средневзвешенный остаток (за некий период, день, месяц), на дифференцированный остаток (разные ставки в зависимости от суммы)
- минимальная/максимальная сумма остатка накопительного счета, в том числе условия о начислении процентов при превышении максимума: величина начисляемых процентов или невозможность превышения максимальной суммы
- наличие ограничений по количеству накопительных счетов в банке
- условия по выплате процентов при закрытии счета — проценты выплачиваются по дату закрытия или за полный месяц
- расчет процентного периода — месяц равен календарному месяцу или месяц считается от даты открытия счета
Большинство крупных банков сейчас предлагают повышенные ставки по накопительным счетам при оформлении подписки на дополнительные продукты их экосистемы, предупредил Юрий Кравченко. «Для кого-то это будет преимуществом, однако для тех, кому подписка не нужна, фактическая ставка по счету без подписки может оказаться заметно ниже рекламной», — пояснил эксперт.
С 1 мая вступил в силу закон, согласно которому можно переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах ₽30 млн без комиссии. 22 мая Банк России напомнил кредитным организациям о недопустимости применения в одностороннем порядке суточных лимитов при подобных переводах. Однако банк может дать клиенту возможность самому вводить ограничения на операции со счетами и отменять их.
Топ-10 ставок по накопительным счетам с начислением на ежедневный остаток
«РБК Инвестиции» изучили предложения банков и составили топ-10 предложений с высокими ставками по накопительным счетам с начислением на ежедневный остаток и ежемесячной выплатой процентного дохода. В ренкинг не включены накопительные счета с дополнительными условиями по тратам или требованиями подключить пакет услуг (по состоянию на 24 мая 2024 года).
Указанные в обзоре условия по накопительным счетам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия накопительного счета.
1. Яндекс Банк
Счет: «Сейв».
Ставка: 16,5% годовых в первые три месяца (92 дня) после открытия первого счета, затем базовая — 11%. Максимальная совокупная сумма на всех счетах — не более ₽10 млн.
2. ВТБ
Счет: «Накопительный ВТБ-Счет».
Ставка: 16% годовых в первые три месяца; начиная с четвертого месяца базовая ставка — 7% годовых. Минимальная сумма для размещения на счете — ₽1 тыс., максимальная — зависит от пакета услуг, который оформлен у клиента.
Предложение действует для клиентов, у которых ранее не было накопительных счетов в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 180 дней составлял не более ₽1 тыс.
3. МТС Банк
Счет: «Накопительный МТС Счет».
Ставка: 16% годовых в первые два месяца на первый счет в банке; начиная с третьего месяца — 5% годовых. Максимальная ставка действует на сумму до ₽2 млн.
Приветственная ставка применяется на первый «МТС Счет», открытый клиентом в банке. Не предоставляется клиентам с действующими накопительными счетами, а также если были действующие вклады в течение последних 30 дней.
4. Транскапиталбанк
Счет: «ТКБ. Свободные средства».
Ставка: 15% годовых на сумму остатка до ₽100 тыс. и 13,5% годовых — от ₽100 тыс. до ₽10 млн.
Если в результате пополнения или снятия денежных средств остаток переходит в другой диапазон сумм, то процентная ставка на остаток устанавливается отдельно по каждому диапазону. Одним клиентом может быть открыто не более одного счета.
5. Банк «Открытие»
Счет: «Копилка».
Ставка: 15% годовых для новых клиентов на первые три месяца, далее — базовая ставка 10,5% годовых. Повышенную ставку можно получить только на один счет и на сумму до ₽3 млн.
Действует с 1 января 2024 года для новых клиентов и для тех, у кого не было сбережений на сумму более ₽50 тыс. в течение предыдущих 90 дней до даты открытия.
6. Банк «Дом.РФ»
Счет: «Накопительный счет».
Ставка: 14,6% годовых в первые три месяца, далее — 6% годовых. Максимальная сумма на счете не ограничена.
Предложение действительно для всех клиентов. Одному клиенту может быть открыто неограниченное количество счетов, то есть по истечении первых трех месяцев действия счета с повышенной ставкой можно его закрыть, затем открыть новый и снова получать в течение трех месяцев повышенную ставку.
7. Металлинвестбанк
Счет: «Комфортный NEW».
Ставка: 14% годовых в первые два месяца для новых клиентов; начиная с третьего месяца базовая ставка — 13% годовых. Максимальная сумма на счете не ограничена.
Новые клиенты — физлица, у которых в течение 90 календарных дней, предшествовавших дате открытия счета, отсутствовали открытые в банке срочные вклады, а также банковские счета в рублях либо совокупный остаток по всем действовавшим в указанном периоде договорам был менее ₽3 тыс.
8. Банк «Ренессанс Кредит»
Счет: «РенКопилка».
Ставка: 14% годовых в первые три месяца для первого счета; начиная с четвертого месяца базовая ставка — 10% годовых.
Первым считается один из открытых накопительных счетов «РенКопилка» или «РенКопилка+», который был первым пополнен, и такой счет у клиента может быть только один. Все остальные накопительные счета считаются последующими, в том числе в случае, если клиент ранее имел накопительный счет в банке, который был закрыт клиентом.
9. Газпромбанк
Счет: «Ежедневный процент».
Ставка: 14% годовых для новых клиентов в первые два месяца при открытии счета в мобильном приложении или интернет-банке; начиная с третьего месяца базовая ставка — 9,5% годовых. Повышенная ставка применяется к сумме не более ₽1,5 млн.
Предложение действительно для клиентов, у которых в течение последних 90 календарных дней до момента открытия счета отсутствовали действующие и/или прекратившие действие вклады и накопительные счета в Газпромбанке на сумму от ₽100 и нет счетов с приветственной надбавкой.
10. Росбанк
Счет: «#Акционный».
Ставка: 14% годовых для новых клиентов в первые три месяца; начиная с четвертого месяца — 5% годовых.
Накопительный счет «#Акционный» со ставкой 14% может быть открыт физлицу, который стал клиентом банка в течение последних 60 дней на дату обращения за открытием накопительного счета, или клиенту, получившему специальное предложение от банка.
Условия актуальны до 31 мая 2024 года.
Что будет со ставками по накопительным счетам
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко: «Рынок ожидает, что снижать ключевую ставку ЦБ будет осторожно и в течение длительного периода времени. В этой ситуации банкам будет выгодно поддерживать привлекательность накопительных счетов, так как по ним можно будет сразу же снижать ставку каждый раз, когда это будет делать ЦБ с ключевой ставкой. Поэтому доходность по накопительным счетам хоть и будет снижаться, но, скорее всего, более медленными темпами, чем по новым срочным вкладам».
Пресс-служба ВТБ: «Ставки по накопительным счетам зависят от ключевой ставки ЦБ. Пока регулятор будет проводить политику, стимулирующую население сберегать, ставки по накопительным счетам и вкладам будут на высоком уровне».
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич: «ЦБ указывает на возможность повышения ставки — решение будет рассматриваться на июньском заседании. В результате открытие сейчас короткого вклада (три-шесть месяцев) или накопительного счета позволит оперативно переложить средства под более высокую ставку в случае реализации риска дальнейшего ужесточения политики Банка России».
Пресс-служба РСХБ: «Акционные ставки по накопительным счетам будут оставаться на уровне ключевой ставки или даже выше этого уровня. Многие банки продолжают активную политику кредитования и по этой причине с помощью выгодных ставок сохраняют высокий спрос на привлекаемые средства физлиц».
Директор департамента транзакционного сберегательного розничного бизнеса Росбанка Ирина Баранова: «В настоящее время на рынке наблюдается некая стагнация ставок по накопительным продуктам. Предполагаем, что это явление продлится еще около двух — четырех месяцев минимум».