Рубль, нефть и рынки в последнюю неделю весны: анализ экономистов

В США будут опубликованы значения базового индекса PCE за апрель. На этот показатель, в том числе, ориентируется ФРС США в решениях по ставкам. Однако динамика стабильного роста цен в услугах говорит о то, что инфляция далека от целевого уровня в 2%, а значит, говорить о снижении ставок в Штатах рано.