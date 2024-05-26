Рубль, нефть и рынки в последнюю неделю весны: анализ экономистов

Макроэкономика России и мира
В России выйдут данные по промышленному производству в апреле и прибылям организаций в марте. В обоих случаях ожидается сохранение роста год к году. Однако темпы роста могут снизиться, потому что ЦБ продолжает придерживаться жесткой кредитно-денежной политики.
В США будут опубликованы значения базового индекса PCE за апрель. На этот показатель, в том числе, ориентируется ФРС США в решениях по ставкам. Однако динамика стабильного роста цен в услугах говорит о то, что инфляция далека от целевого уровня в 2%, а значит, говорить о снижении ставок в Штатах рано.
А вот Европа заметно ближе к цели по снижению инфляции. Представители ЕЦБ уже заявляют о высокой вероятности снижения ставки рефинансирования в июне.
Нефть
Котировки нефти на минувшей неделе были чрезвычайно волатильны. На этой неделе цена черного золота, вероятно, останется в диапазоне $74,6 — $87,9 за баррель.
Рынок нефти на распутье. С одной стороны, МВФ полагает, что ОПЕК+ начнет увеличивать добычу нефти уже в июне, с другой, потенциальное восстановление экономики крупных держав может поддержать баланс на сырьевом рынке.
Рубль
Курс отечественной валюты в мае главным образом зависит от соотношения экспортно-импортных потоков. На неделе рубль, вероятно, останется в диапазоне ₽86,5 — ₽92,5 за доллар.
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