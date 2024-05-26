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Россия и Узбекистан обсуждают строительство АЭС

Президент России Владимир Путин 26 и 27 мая с официальным визитом посетит Узбекистан по приглашению главы республики Шавката Мирзиёева. В материалах к визиту сказано, что Москва и Ташкент прорабатывают вопросы строительства в Узбекистане атомной станции с малыми ядерными реакторами.

Источник: РИА "Новости"

«Важный совместный проект — сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами», — говорится в документах, содержание которых передает «РИА Новости».

В материалах к визиту также указано, что Москва и Ташкент обсуждают строительство в Узбекистане медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса. На железорудном месторождении «Тебинбулак» страны также намерены создать металлургический кластер.

Во время поездки Владимир Путин примет участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Кремль сообщал, что по итогам визита предполагается подписание «солидного пакета» двусторонних документов.