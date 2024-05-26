Россия и Узбекистан обсуждают строительство АЭС

«Важный совместный проект — сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами», — говорится в документах, содержание которых передает «РИА Новости».