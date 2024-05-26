Reuters: операторы согласовали поставки казахстанской нефти в ФРГ через РФ

Источники Reuters сообщали, что в апреле «Транснефть» предупредила Казахстан о прекращении экспорта нефти в Германию в июне из-за проблем с оплатой со стороны PERN. Срок действия существующего сервисного контракта «Транснефти» с PERN истекает 5 июня. Соглашение включает в себя сертификацию счетчиков расхода нефти по российским стандартам. Польский оператор, писало Reuters, опасался, что продление контракта станет нарушением санкций.