Reuters: операторы согласовали поставки казахстанской нефти в ФРГ через РФ

Источники Reuters сообщали, что в апреле «Транснефть» предупредила Казахстан о прекращении экспорта нефти в Германию в июне из-за проблем с оплатой со стороны PERN. Срок действия существующего сервисного контракта «Транснефти» с PERN истекает 5 июня. Соглашение включает в себя сертификацию счетчиков расхода нефти по российским стандартам. Польский оператор, писало Reuters, опасался, что продление контракта станет нарушением санкций.
По данным агентства, PERN, «Транснефть» и PCK Schwedt договорились, что поверкой счетчиков займется словацкая компания. Это позволит PERN избежать возможных рисков, отмечает агентство.
Казахстанская нефть проходит через северную ветку нефтепровода «Дружба» мощностью 2 млн баррелей нефти в день. Трубопроводом управляет «Транснефть». В апреле советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов отрицал информацию о возможном прекращении экспорта нефти в Германию.