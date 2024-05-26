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Повара обогнали программистов среди приезжающих в Британию мигрантов

Среди тех, кто приезжает в Британию по визе квалифицированного работника, больше всего стало поваров. Об этом сообщает Financial Times, проанализировавшая данные Министерства внутренних дел. Согласно данным, опубликованным МВД Британии на прошлой неделе, за 12 месяцев до марта 2024 года британские визы квалифицированных работников получили 6,2 тыс. шеф-поваров. Это на 54% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Источник: Freepik

При этом чаще всего приезжающие шеф-повара — выходцы из Южной Азии: за первые три месяца этого года 25% виз было выдано индийцам, 22% — бангладешцам и 21% — пакистанцам. За тот же период количество разрешений на работу, выданных программистам и разработчикам программного обеспечения, сократилось более чем вдвое — с 8,7 тыс. до 4,3 тыс.

Газета отмечает, что смена профессии-лидера отражает тенденцию нехватки рабочей силы в низкооплачиваемых секторах при замедлении найма в технологическом секторе и в других профессиях «белых воротничков». Так, количество виз, выданных консультантам по управленческим вопросам, сократилось на 42%, а работникам страховых и финансовых компаний — на 35%.

Управление национальной статистики на прошлой неделе сообщило, что иммиграция в 2023 году осталась близкой к рекордному уровню. В страну въехало примерно 1,22 млн человек, при этом основной причиной приезда людей в Великобританию является работа, а не учеба.

Скорее всего, повара в скором времени будут исключены из визовой программы Великобритании, которая стремится сократить поток мигрантов. Повара относятся к низкооплачиваемым работникам, получая в среднем 22,8 тыс. фунтов стерлингов за год. А требования к минимальной заработной плате для получения рабочей визы Британии возросли в целом до 38,7 тыс. фунтов стерлингов и до 30,8 тыс. фунтов стерлингов — для молодых работников.