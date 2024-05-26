Повара обогнали программистов среди приезжающих в Британию мигрантов

При этом чаще всего приезжающие шеф-повара — выходцы из Южной Азии: за первые три месяца этого года 25% виз было выдано индийцам, 22% — бангладешцам и 21% — пакистанцам. За тот же период количество разрешений на работу, выданных программистам и разработчикам программного обеспечения, сократилось более чем вдвое — с 8,7 тыс. до 4,3 тыс.
Газета отмечает, что смена профессии-лидера отражает тенденцию нехватки рабочей силы в низкооплачиваемых секторах при замедлении найма в технологическом секторе и в других профессиях «белых воротничков». Так, количество виз, выданных консультантам по управленческим вопросам, сократилось на 42%, а работникам страховых и финансовых компаний — на 35%.
Управление национальной статистики на прошлой неделе сообщило, что иммиграция в 2023 году осталась близкой к рекордному уровню. В страну въехало примерно 1,22 млн человек, при этом основной причиной приезда людей в Великобританию является работа, а не учеба.
Скорее всего, повара в скором времени будут исключены из визовой программы Великобритании, которая стремится сократить поток мигрантов. Повара относятся к низкооплачиваемым работникам, получая в среднем 22,8 тыс. фунтов стерлингов за год. А требования к минимальной заработной плате для получения рабочей визы Британии возросли в целом до 38,7 тыс. фунтов стерлингов и до 30,8 тыс. фунтов стерлингов — для молодых работников.