Повара обогнали программистов среди приезжающих в Британию мигрантов

При этом чаще всего приезжающие шеф-повара — выходцы из Южной Азии: за первые три месяца этого года 25% виз было выдано индийцам, 22% — бангладешцам и 21% — пакистанцам. За тот же период количество разрешений на работу, выданных программистам и разработчикам программного обеспечения, сократилось более чем вдвое — с 8,7 тыс. до 4,3 тыс.