Названы страны, где люди больше всего озабочены своим финансовым будущем

В сообщении говорится, что в условиях кризиса стоимости жизни и резкого роста инфляции за последние несколько лет многие семьи начинают переживать насчет своих финансовых перспектив.
«Впереди планеты всей» — Греция, которая давно является костью в горле Евросоюза. Там за свое будущее переживают 60% жителей. Недалеко ушла и Португалия (49%), на третьем месте — Аргентина с ее эксцентричным президентом Милеем (48%).
Также в топ-10 попали Бразилия (46%), Испания (43%), США (36%), Германия (35%), Великобритания (35%), Швейцария (30%) и Франция (29%).
Как отмечается, Европа с США, мягко говоря, переживают не самые лучшие времена, и в топе стран, где люди сильнее всего беспокоятся о своем финансовом будущем, нет ни одного азиатского государства. В России такой опрос не проводили.