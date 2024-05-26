Минфин США предупредил работающие с РФ банки Европы о рисках санкций

По словам главы американского Минфина, ужесточение санкций коснется тех банков, которые проводят операции, «содействующие военным целям» России. Она отметила, что санкции будут введены только в том случае, если проведение таких операций будет доказанным.
«Я думаю, что их руководители посоветовали им быть предельно осторожными в том, что они делают», — так госпожа Йеллен ответила на вопрос о том, ждет ли правительство США ухода из России австрийского банка Raiffeisen Bank International и итальянского UniCredit.
В мае Минфин США предупредил Raiffeisen о возможном отключении банка от американской финансовой системой из-за сделок с Россией. Глава Raiffeisen Йоханн Штробль заявлял, что в третьем квартале текущего года компания начнет сокращение бизнеса в России. Reuters со ссылкой на источники писал об аналогичных требованиях к UniCredit. 25 мая глава итальянского центробанка Фабио Панетта заявлял, что банки Италии должны перестать проводить сделки с Россией, поскольку это создает «репутационные риски».