Эксперт раскрыла, как уговорить работодателя на удаленку

Прежде всего, нужно понять, почему работодатель хочет вернуть офисный формат. Если ваша компания входит в число стратегически важных отраслей, то шансы остаться на удаленке минимальны. Но если желание исходит непосредственно от руководства, можно привести несколько весомых аргументов.
По словам эксперта, следует аргументированно доказать, что удаленный формат никак не отражается на качестве работы, рабочем процессе и результатах. И вместо 8 часов сотрудник может работать и больше.
«Кстати, практика показывает, что в большинстве случаев так и происходит, ведь “задерживаться” дома комфортнее, чем задерживаться в офисе, а потом еще тратить час-два на дорогу», — замечает эксперт. То есть, в этом случае вы более лояльны к переработкам.
Такие, на первый взгляд, незначимые детали существенно повышают лояльность работодателю. А лояльный сотрудник, который смог выстроить work-life balance, вряд ли захочет уволиться, и тем самым он не принесет работодателю расходы на поиск замены, обучение и адаптацию.
Также работодатель может сэкономить на общехозяйственных расходах (содержание рабочего места, оплата содержания офиса, ежемесячные траты на поддержку жизнедеятельности офиса), которые, безусловно, зависят от фактического количества сотрудников.
По словам Ольги Петровской, в Европе сотрудникам, работающим на удаленке, часто компенсируют расходы на связь, электричество и даже обеспечивают их эргономичной офисной мебелью. В России такая практика мало распространена, поэтому с этой точки зрения работодатель только выигрывает.
А если подтвердить свои доводы реальными цифрами — это может быть убедительным аргументом, уверяет эксперт.
Кстати, сотрудники, работающие на удаленке, меньше берут больничные в сезон простуд, так как количество контактов снижено, человек меньше времени проводит в местах повышенного скопления людей. И это тоже экономически выгодно работодателю.
Ну, а так ли хороша удаленка? Безусловно, есть категории сотрудников, которым такой формат подходит лучше. Но точно не всем, считает Петровская.
На работе мы не только работаем, но и общаемся, дружим, обмениваемся эмоциями. А все это гораздо лучше делать в «живом» формате.
Также формат удаленной работы не подойдет начинающим сотрудникам, вчерашним выпускникам ВУЗов. Им важно обучаться на рабочем месте, быть в контакте со своим наставником, находиться в «поддерживающей среде».
В любом случае при обсуждении вариантов самым главным аргументом будет качество вашей работы. Ценному сотруднику всегда готовы пойти навстречу. Поэтому, если вы хотите поменять формат работы, условия труда, прежде всего сформируйте свою ценность у работодателя, заключила Ольга Петровская.
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