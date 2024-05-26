Эксперт раскрыла, как уговорить работодателя на удаленку

Пандемия коронавируса оказала сильное влияние на рынок труда. Компании, которые до 2020 года не представляли, как сотрудники смогут работать из дома, после самоизоляции ввели у себя такой формат. Правда, не все. Как договориться с работодателем о возможности удаленной работы или гибридного графика — рассказала Финансам Mail.ru руководитель практики «финансы и инвестиции», карьерный консультант рекрутинговой компании CORNERSTONE Ольга Петровская.