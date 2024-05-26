Цены на морские перевозки приблизились к январскому пику

Как отмечает FT, обычно весенние месяцы — период относительного затишья в мировых морских поставках. Спрос на перевозки традиционно повышается в конце лета — начале осени, когда ритейлеры начинают активно готовиться к рождественским праздникам. Однако на этот раз торговцы решили перестраховаться, ожидая, что атаки хуситов на торговые суда продолжатся как минимум до зимы. Учитывая это, на доставку товаров понадобится значительно больше времени, чем обычно.