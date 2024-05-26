Цены на морские перевозки приблизились к январскому пику

Цены на перевозки приблизились к пиковым январским значениям, когда их резкий всплеск спровоцировали начавшиеся атаки хуситов на торговые суда, проходящие через Красное море. Из-за них операторам судов, следующих из Азии в Европу, пришлось скорректировать маршруты следования, направив товары в обход Африки. В январе цены на тот же тип доставки составлял порядка $4,8 тыс.
Как отмечает FT, обычно весенние месяцы — период относительного затишья в мировых морских поставках. Спрос на перевозки традиционно повышается в конце лета — начале осени, когда ритейлеры начинают активно готовиться к рождественским праздникам. Однако на этот раз торговцы решили перестраховаться, ожидая, что атаки хуситов на торговые суда продолжатся как минимум до зимы. Учитывая это, на доставку товаров понадобится значительно больше времени, чем обычно.
По словам главы морской логистики экспедиторской компании Kuehne + Nagel Майкла Олдвелла, повышенный спрос на поставки связан еще и с просчетами некоторых ритейлеров, которые ожидали, что уровень потребительского спроса окажется значительно ниже из-за сложных экономических условий. Теперь им приходится срочно пополнять свои склады, чтобы удовлетворить спрос клиентов.
Ранее Maersk предупредила, что из-за продолжающихся атак хуситов объем морских грузоперевозок между Европой и Азией во втором квартале снизится на 15−20%. А британское Управление национальной статистики представило данные о том, что грузоперевозки через Суэцкий канал были в первую неделю апреля на 66% меньше, чем в тот же период 2023 года.