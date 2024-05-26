Безопасность на маркетплейсах: что проверить перед тем, как оплатить покупку

Перед покупкой на маркетплейсе нужно ознакомиться с отзывами о товаре и о продавце. Это очевидный шаг, но если о нем забыть, можно упустить полезную информацию, которая поможет избежать неприятностей, рассказывает руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.