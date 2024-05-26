Безопасность на маркетплейсах: что проверить перед тем, как оплатить покупку

Затем нужно проверить все детали, касающиеся товара: наименование, цвет, размер и прочие, потому что в одном объявлении может быть несколько позиций.
«Некоторые продавцы могут злоупотреблять этим и вводить покупателя в заблуждение», — предупреждает эксперт.
В зависимости от площадки вам могут предложить разные варианты оплаты.
«Если предусмотрена безналичная оплата через маркетплейс, то платеж будет безопасным. Но если вам предлагают оплату через QR-код или переводом на банковскую карту, то здесь нужно проявить осторожность — реквизиты могут оказаться недостоверными», — говорит Закарян.
Также не нужно соглашаться на предложение продавца переоформить заказ напрямую в обход маркетплейса в обмен на скидку. Нередко это заканчивается потерей денег, потому что гарантий покупателю в таком случае уже никто дать не сможет.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».