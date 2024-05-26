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Безопасность на маркетплейсах: что проверить перед тем, как оплатить покупку

Перед покупкой на маркетплейсе нужно ознакомиться с отзывами о товаре и о продавце. Это очевидный шаг, но если о нем забыть, можно упустить полезную информацию, которая поможет избежать неприятностей, рассказывает руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

Источник: Freepik

Затем нужно проверить все детали, касающиеся товара: наименование, цвет, размер и прочие, потому что в одном объявлении может быть несколько позиций.

«Некоторые продавцы могут злоупотреблять этим и вводить покупателя в заблуждение», — предупреждает эксперт.

В зависимости от площадки вам могут предложить разные варианты оплаты.

«Если предусмотрена безналичная оплата через маркетплейс, то платеж будет безопасным. Но если вам предлагают оплату через QR-код или переводом на банковскую карту, то здесь нужно проявить осторожность — реквизиты могут оказаться недостоверными», — говорит Закарян.

Также не нужно соглашаться на предложение продавца переоформить заказ напрямую в обход маркетплейса в обмен на скидку. Нередко это заканчивается потерей денег, потому что гарантий покупателю в таком случае уже никто дать не сможет.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».