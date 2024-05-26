Арендаторы присматриваются к квартирам

Несмотря на сезонное майское затишье, в целом по России средние ставки аренды однокомнатных квартир за месяц увеличились почти на 1%. Самый выраженный рост цен отмечен в Волгограде, Уфе и Санкт-Петербурге, в то время как в Москве ставки остаются скорее стабильными. Аналитики не ждут значительных ценовых колебаний в июне, но не исключают, что уже в июле—августе из-за дополнительного спроса рынок долгосрочной аренды снова войдет в цикл роста. Его итогом может стать увеличение цен на 10−15%.