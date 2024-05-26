Арендаторы присматриваются к квартирам

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в мае составила 27,5 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 40,6 тыс. руб. К апрелю показатели выросли на 0,9% и 0,2% соответственно. Такие данные приводят в «ЦИАН. Аналитике», указывая на переход от стагнации к росту цен.
Согласно подсчетам «Этажей», однушки в крупнейших городах за месяц подорожали в среднем на 1,2%, до 27,9 тыс. руб. в месяц.
Двушки — на 1,1%, до 35 тыс. руб.
В «Авито Недвижимости» не зафиксировали значительных колебаний арендных цен, замечая, что среднее жилье в России в целом сейчас стоит в среднем 30 тыс. руб. в месяц.
Самый выраженный рост средней стоимости аренды однокомнатных квартир за месяц в «ЦИАН. Аналитике» зафиксировали в Волгограде: показатель вырос на 5,9%, до 21,4 тыс. руб. в месяц.
В Уфе динамика составила 5,8%, до 22 тыс. руб. В Санкт-Петербурге в «Этажах» зафиксировали рост средней стоимости однушек на 3,3% за месяц, до 34,7 тыс. руб. Одновременно в Нижнем Новгороде среднее значение к апрелю сократилось на 4,9%, до 28,9 тыс. руб. в месяц. В Екатеринбурге — снижение на 4,1%, до 28,3 тыс. руб. В Москве средняя стоимость аренды однокомнатных квартир, согласно «ЦИАН. Аналитике», сейчас 55,8 тыс. руб. в месяц, что на 0,2% выше значения апреля. Показатель для двухкомнатных квартир сократился на 1,3%, до 95 тыс. руб.
Замдиректора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова называет существующие колебания условными, связывая их в основном с изменением структуры предложения. Цены на конкретные квартиры, по ее словам, остаются стабильными.
42% арендаторов в Москве сейчас ориентированы на студии и однушки, 30% рассчитывают снять двухкомнатные лоты, 18% ищут варианты от трех комнат, говорит эксперт.
Согласно «ЦИАН. Аналитике», объем арендной экспозиции на 18 крупнейших региональных рынках за месяц вырос на 2%, но год к году сократился на 38%. Спрос за месяц, по словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, снизился на 3,7%. В мае на рынке долгосрочной аренды прослеживается сезонное снижение спроса, констатирует руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.
Господин Каменев предпосылок для дальнейшего сокращения спроса не видит. Но директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова не исключает, что в июне сезонный спад активности может составить еще 5−7%. Она считает высоким спрос в сегменте бюджетных квартир, его во многом формируют арендаторы, отложившие приобретение квартир или купившие жилье в новостройке.
Роман Жуков добавляет, что сдаются сейчас быстрее всего на фоне невысокой стоимости студии и однокомнатные квартиры. Многие арендаторы, по его словам, прицельно ищут предложения в новых домах, где небольших лотов обычно много.
На дисконт, по мнению госпожи Павлиновой, можно рассчитывать в случаях, когда квартира сдается параллельно с ее продажей.
Здесь арендодатели изначально сообщают о риске преждевременного прекращения договора, говорит госпожа Павлинова.
Руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов ждет заметного роста спроса на аренду жилья через месяц-полтора, когда в сегмент на фоне сокращения программы льготной ипотеки может перейти часть несостоявшихся покупателей жилья. Совпав в дальнейшем с сезонным ростом активности, тренд может привести к вымыванию объема предложения и продиктованному этим росту средних цен на 15−20%, считает он.
Ольга Павлинова предполагает, что рост средних ставок начнется в июле, в то время как в июне динамика, вероятно, все же окажется сдержанной. Оксана Полякова также прогнозирует увеличение средних цен в июле—августе, параллельно с притоком нанимателей. Роман Жуков не исключает увеличения средней цены долгосрочной аренды в Москве и Санкт-Петербурге на 10−15% до конца года.