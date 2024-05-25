В G7 заявили, что подписание конвенции о глобальном налоге для корпораций ожидается в июне

«Воплощение в жизнь решения на основе двух направлений является нашим главным приоритетом, и мы по-прежнему привержены завершению этой работы в рамках инклюзивной группы ОЭСР/G20 с целью подписания Многосторонней конвенции по Pillar 1 (первому направлению налоговой реформы — прим. ТАСС) к концу июня 2024 года. Мы призываем всех членов инклюзивной группы приложить все усилия к тому, чтобы эта цель была достигнута», — сказано в документе.
Министры G7 также приветствовали тот факт, что все больше стран включают в национальные законодательства положения, касающиеся налогообложения транснациональных корпораций в странах получения прибыли.