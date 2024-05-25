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В G7 заявили, что подписание конвенции о глобальном налоге для корпораций ожидается в июне

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Подписание конвенции о введении глобального налога для корпораций странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидается в июне. Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи глав Минфинов и центробанков стран Группы семи (G7), состоявшейся в Стрезе.

Источник: Reuters

«Воплощение в жизнь решения на основе двух направлений является нашим главным приоритетом, и мы по-прежнему привержены завершению этой работы в рамках инклюзивной группы ОЭСР/G20 с целью подписания Многосторонней конвенции по Pillar 1 (первому направлению налоговой реформы — прим. ТАСС) к концу июня 2024 года. Мы призываем всех членов инклюзивной группы приложить все усилия к тому, чтобы эта цель была достигнута», — сказано в документе.

Министры G7 также приветствовали тот факт, что все больше стран включают в национальные законодательства положения, касающиеся налогообложения транснациональных корпораций в странах получения прибыли.

Глобальный налог — это реформа мировой налоговой системы, которую поддержали более 130 стран — участниц ОЭСР. Ее предполагается проводить по двум направлениям, известным как Pillar 1 и Pillar 2. Первое предусматривает введение минимального налога на прибыль корпораций в размере 15% в целях ограничения конкуренции между странами с высокими и низкими налогами. Второе — установление налога на транснациональные корпорации, который будет уплачиваться не в странах регистрации этих компаний, а там, где они осуществляют операционную деятельность и получают прибыль.