Турция намерена поставлять в Европу излишки импортируемого газа в виде СПГ

В начале мая Botas и ExxonMobil подписали соглашение на 10-летний срок о поставках СПГ. При нынешнем уровне цен, как отмечают эксперты, сумма контракта оценивается в $1,1 млрд в год, ежегодный объем поставок СПГ составит 2,5 млн тонн. Ранее Байрактар говорил о планах диверсификации Турцией поставок газа и создания «нового портфеля» поставщиков перед тем, как в 2025 году истекут сроки действия ее долгосрочных договоров о поставках газа с Россией, а в 2026 году — с Ираном.