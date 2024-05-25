Турция намерена поставлять в Европу излишки импортируемого газа в виде СПГ

«В парламенте Турции принят соответствующий законопроект. У Турции появилась правовая основа, позволяющая поставлять газ не по трубопроводам, а в виде СПГ. Турция сможет сжижать излишки газа и экспортировать его в разные страны», — сказал министр в эфире телеканала Haberturk.
Турецкий парламент 2 мая принял законопроект, который позволяет продавать СПГ, а также создавать в республике предприятия по сжижению газа. Документ укрепил законодательную базу по превращению Турции в международный газовый хаб и поставкам через него в Европу газа, в том числе из России.
«Турция сегодня является четвертым по объемам рынком в Европе, получая ежегодно свыше 50 млрд куб. газа. Благодаря инвестициям в инфраструктуру она в состоянии получать 70−80 млрд кубометров газа», — отметил Байрактар. Он добавил, что Турция впервые получила возможность экспортировать природный газ в Венгрию, Болгарию, Румынию и Сербию.
По данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в 2023 году республика импортировала 50,5 млрд куб. м природного газа, причем из них около 30% в виде СПГ. По оценкам экспертов, в ближайшие годы этот объем вырастет до 40%.
В начале мая Botas и ExxonMobil подписали соглашение на 10-летний срок о поставках СПГ. При нынешнем уровне цен, как отмечают эксперты, сумма контракта оценивается в $1,1 млрд в год, ежегодный объем поставок СПГ составит 2,5 млн тонн. Ранее Байрактар говорил о планах диверсификации Турцией поставок газа и создания «нового портфеля» поставщиков перед тем, как в 2025 году истекут сроки действия ее долгосрочных договоров о поставках газа с Россией, а в 2026 году — с Ираном.