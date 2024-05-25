Спрос на ипотеку для покупки загородной недвижимости в РФ вырос почти вдвое

«Россияне стали активнее строить дома, в том числе собственными силами, причем как для себя, так и с целью перепродажи, — подтверждает директор федерального комбината стеновых материалов “Винзер” Денис Жалнин. — За последние несколько лет на рынке появилось очень много частных застройщиков, которые стали предлагать как готовые дома, так и строительство в ипотеку посредством подряда. Этим же обоснована и растущая популярность домов из газосиликатных и керамзитобетонных блоков, облицованных кирпичом. Такие дома значительно проще продавать на любом из этапов строительства, и они со временем не теряют в цене, поскольку меньше подвержены влиянию внешних факторов».