Спрос на ипотеку для покупки загородной недвижимости в РФ вырос почти вдвое

«Спрос россиян на ипотечные кредиты для покупки загородной недвижимости в России рекордно вырос относительно мая прошлого года в 1,9 раза, сказываются риски прекращения ипотеки с господдержкой и возможные ограничения по семейной ипотеке с 1 июля текущего года», — объясняет заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Ипотека с господдержкой, которая может завершиться после 1 июля, — это единственная льготная программа кредитования, которая позволяет брать кредит в том числе на строительство дома собственными силами, а требования к потенциальным заемщикам минимальные.
«Часто эту ипотеку берут для строительства жилого дома не только на землях, предназначенных для ИЖС, но и в дачных сообществах, а также на завершение строительства домов, которые ранее не были зарегистрированы как жилые, — поясняет Решетникова. — До введения ограничений, когда эту ипотеку можно было брать неограниченное количество раз, ее активно использовали те, кто строил дома на продажу. Это существенно стимулировало развитие частного домостроения в России».
Спрос на льготную ипотеку для покупки загородной недвижимости стабильно растет уже не первый месяц, и в июне на фоне возможного прекращения ипотеки с господдержкой ожидаются новые рекордные значения по выдаче кредитов в этом сегменте.
«Россияне стали активнее строить дома, в том числе собственными силами, причем как для себя, так и с целью перепродажи, — подтверждает директор федерального комбината стеновых материалов “Винзер” Денис Жалнин. — За последние несколько лет на рынке появилось очень много частных застройщиков, которые стали предлагать как готовые дома, так и строительство в ипотеку посредством подряда. Этим же обоснована и растущая популярность домов из газосиликатных и керамзитобетонных блоков, облицованных кирпичом. Такие дома значительно проще продавать на любом из этапов строительства, и они со временем не теряют в цене, поскольку меньше подвержены влиянию внешних факторов».
Днем ранее сообщалось, что в мае 2024 года объем нераспроданного жилья на первичном рынке в столице России составил 7,44 млн кв. м, что включает готовые жилые комплексы. Как следует из данных девелопера Dominanta, с начала года данный показатель вырос на 6,8%. Эксперты объяснили, что это говорит о затоваривании рынка — предложение значительно опережает спрос. Они уточнили, что снижение покупательской активности связано в первую очередь с ростом ключевой ставки.