Не упустить момент: закрывать или открывать вклады

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, отвечая журналистам на форуме в Казани, допустила снижение ключевой ставки в этом году. Но, по ее словам, всё будет зависеть от уровня инфляции. Тем временем средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, выросла с 14,92% до 14,95% в первую декаду мая, следует из данных мониторинга Банка России.
Также были опубликованы инфляционные ожидания населения: она возросла до 11,7 с 11% в апреле.
«Риторика представителей Банка России подразумевает как снижение размера ключевой ставки, так и ее повышение», — считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Итогом апрельского заседания ЦБ стал перенос рыночных ожиданий первого снижения ключевой ставки с июля на более поздние сроки, пояснил он.
Вероятно, что в ближайшие 2−3 месяца уровень ключевой ставки будет высоким, что сохранит высокую доходность кратко- и среднесрочных ставок по банковским вкладам.
«На этом фоне вклады срочностью 3−6 месяцев выглядят оптимальными, а при снижении ключевой ставки можно зафиксировать повышенную доходность на более длительный период с помощью рублевых облигаций», — считает Владимир Евстифеев.
По оценке «Почта Банка», ключевая ставка сохранится до конца года на текущих уровнях.
«Ожидание “самого выгодного момента” может сильно затянуться, поэтому лучше, если средства уже начинали работать. В условиях неопределённости по траектории ключевой ставки, банки в основном предлагают интересные условия по вкладам на сроки 3−6 месяцев, поэтому стоит обратить на них внимание», — пояснили в пресс-службе «Почта Банка».
По мнению начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олега Абелева, увеличение средней ставки по рублевым вкладам является отражением текущего понимания банками экономической ситуации на горизонте квартала.
Сейчас сохраняются высокие ставки 14,9−15,9% на срочные вклады (квартал или полугодие).
«Такие депозиты открывать выгодно. Но только квартальные с погашением в конце августа-начале сентября. А вот на более длительные сроки класть деньги на депозит уже большого смысла нет. Рынок ждет, что ЦБ будет снижать ставку. И, скорее всего, это произойдет к началу осени», — пояснил экономист.
По его оценке, открытие долгосрочных вкладов будет иметь смысл после того, как произойдет первое снижение ключевой ставки.
Антон Прокудин, главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» считает, что сейчас выгодно открывать депозиты с высокой ставкой. «И нет смысла ждать ставку выше в ближайшие месяцы. Даже при плохом раскладе за короткий период времени она едва подрастёт», — прогнозирует он.
Когда стоит закрыть трехлетний депозит — вопрос непростой. «Дело в том, что ставки высоки сейчас, а через 3 года они скорее всего будут ощутимо ниже. Поэтому для любителей экстрима лучше подбирать длинные федеральные облигации на часть портфеля, а другую часть держать в коротких депозитах», — подчеркнул он.
В текущих условиях, когда во III-IV кварталах ожидается снижение ключевой ставки регулятора, выбор срока депозита приобретает особую важность, считает Вадим Шамин, заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).
Смягчение денежно-кредитной политики может привести к снижению процентных ставок по новым вкладам. Таким образом, сейчас может быть выгодно оформить долгосрочный вклад, чтобы зафиксировать высокую доходность до потенциального снижения ставок в будущем. Это поможет защитить вложения от изменений на финансовом рынке и обеспечить стабильный доход на несколько лет вперед.
«Вместе с тем нельзя полностью исключать сценарий повышения ключевой ставки. После предыдущего заседания в конце апреля, когда был повышен прогноз среднегодового значения ставки до 15−16%, руководство ЦБ РФ отметило, что период жесткой ДКП будет продолжительным», — рассказал эксперт. Неделю назад, 13 мая, регулятор выпустил «Резюме обсуждения ключевой ставки», в котором сообщалось, что на заседании 26 апреля всерьез рассматривалось повышение ставки на 100 б.п., до 17%. «По данным регулятора, максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в первую декаду мая достигла 14,952% — это наивысшее значения с апреля 2022 года», — отметил Вадим Шамин.
Быстрая выгода
Депозитные ставки по краткосрочным и среднесрочным вкладам не спешат снижаться, до сих пор на рынке есть вклады на 3−6 месяцев с доходностью до 16,5−17,0%.
«Есть основания полагать, что к концу IV квартала максимальные ставки по депозитам окажутся на отметке 15,5−16,5%, то есть плюс-минус останутся на текущих уровнях. И, поскольку прогноз ЦБ РФ по ставке в 2025 году — 10−12%, можно ожидать, что и в течение 2025 года банки будут предлагать двузначные ставки по депозитам», — прогнозирует он.
Тем не менее, при выборе вклада следует ориентироваться не только на предлагаемую доходность, важно также учитывать возможные финансовые потребности.
Если в перспективе вероятны значительные расходы или уменьшение доходов, лучше выбрать более короткий срок вклада или вклад с возможностью частичного снятия средств без потери процентов. Такая стратегия обеспечит вкладчику дополнительную финансовую гибкость. Кроме того, рекомендуется распределять средства по вкладам с разными сроками, чтобы защититься от непредвиденных обстоятельств.
«В таком случае, если вкладчику понадобятся деньги, он сможет забрать их по истечении срока краткосрочного вклада, не снимая деньги раньше времени с долгосрочного депозита и не теряя накопленные проценты», — пояснил Вадим Шамин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».