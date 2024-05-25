Не упустить момент: закрывать или открывать вклады

«Вместе с тем нельзя полностью исключать сценарий повышения ключевой ставки. После предыдущего заседания в конце апреля, когда был повышен прогноз среднегодового значения ставки до 15−16%, руководство ЦБ РФ отметило, что период жесткой ДКП будет продолжительным», — рассказал эксперт. Неделю назад, 13 мая, регулятор выпустил «Резюме обсуждения ключевой ставки», в котором сообщалось, что на заседании 26 апреля всерьез рассматривалось повышение ставки на 100 б.п., до 17%. «По данным регулятора, максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в первую декаду мая достигла 14,952% — это наивысшее значения с апреля 2022 года», — отметил Вадим Шамин.