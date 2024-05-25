Назван предел укрепления рубля

«Если брать макроэкономический фон, то поскольку цены на нефть находятся на достаточно хорошем уровне, это работает на укрепление рубля. Плюс был продлен срок действия указа президента об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Это позволяет наполнить рынок поступлениями валюты и повысить ее предложение, что способствует сбалансированности курса. Это фактор, который в основном сейчас работает на рубль. Насколько он будет устойчивым, сказать будет сложно, потому что система санкций никуда не делась. Более того, там принимаются различные пакеты санкций, особенно вторичного характера, которые призваны обеспечить выполнение первичных санкций», — добавил он.