Все побежали и Китай побежал: зачем центробанки скупают золото

Банк России в апреле увеличил объем золота в международных резервах на три тонны до 2,336 тысячи тонн, сказано на сайте регулятора. Это рекорд для страны. Доля золота в международных резервах также рекордно выросла и впервые в истории РФ достигла 29,42% с 28,12% в марте. Стоимость золота в резервах за апрель увеличилась на 5,6% до 175,9 миллиарда долларов.