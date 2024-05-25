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Все побежали и Китай побежал: зачем центробанки скупают золото

Череда рекордов роста стоимости золота и ослабление доллара на мировых рынках заставила МВФ заговорить о недоверии к американской валюте. Тем временем центробанки скупают драгметалл рекордными темпами. Почему это происходит, выяснили Финансы Mail.ru.

Источник: РИА "Новости"

Цена золота на мировых рынках обновила очередной рекорд и впервые достигла 2454 доллара за тройскую унцию, согласно данным торгов. Драгметалл подорожал с 1 марта на 20%.

Причиной для этого стала фрагментация мировой экономики, ускоренное разделение на политические и экономические блоки вокруг США и Китая, считают в Международном валютном фонде (МВФ).

«Страны переоценивают надежность своих торговых партнеров с учетом экономических и национальных интересов безопасности», — заявила заместитель управляющего директора МВФ Гита Гопинат. По ее словам, арест российских суверенных активов подорвал доверие к доллару. Страны снижают зависимость от американской валюты в международных операциях и национальных резервах.

«Золото теперь рассматривается как политически нейтральный безопасный актив, который можно хранить дома и защитить от санкций или конфискации», — отметила Гопинат.

Золото расходится по блокам

Мировые центробанки в первом квартале 2024 года купили 290 тонн золота впервые за всю историю наблюдений. Доля этого драгметалла в иностранных резервах стран «китайского блока» растет с 2015 года, а стран «американского блока» в целом стабильна, сообщила Гопинат. Это указывает на то, что покупки золота центробанками ряда стран могли быть вызваны санкционными рисками, считает она.

По итогам 2023 года Китай стал не только крупнейшим производителем золота, но и мировым лидером по его покупке. На втором месте по объемам приобретения стоит Индия.

Частные и государственные компании в КНР добыли 375,2 тонны золота или десять процентов от мирового объема добычи. Пекин рекордными темпами закупает и ввозит драгметалл. Согласно последним данным Таможенной службы Китая, в январе страна импортировала рекордные 160 тонн золота — впервые за всю историю наблюдений.

Банк России в апреле увеличил объем золота в международных резервах на три тонны до 2,336 тысячи тонн, сказано на сайте регулятора. Это рекорд для страны. Доля золота в международных резервах также рекордно выросла и впервые в истории РФ достигла 29,42% с 28,12% в марте. Стоимость золота в резервах за апрель увеличилась на 5,6% до 175,9 миллиарда долларов.

«На рост котировок золота геополитическая обстановка оказывает определенное влияние. Это один из ключевых факторов роста стоимости золота, но не единственный», — считает кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Он полагает, что проблемы, которые стали причиной роста стоимости золота, накапливались длительный период времени — с момента пандемии коронавируса. Ряд проблем так и не был решен, что в итоге привело к опасениям инвесторов за мировую экономику и геополитическую стабильность. Они рассматривают золото как традиционный, классический актив-убежище.

«Раньше традиционно доллар США считался активом-убежищем, но сейчас в ситуации, когда происходит милитаризация доллара, его активом-убежищем в контексте геополитической нестабильности уже не рассматривают, — отметил экономист. — Поэтому и остается единственный инструмент — золото».

Котировки на золото растут, вслед за золотом наблюдается рост котировок и на другие драгоценные металлы — серебро и платину.

По мнению начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», кандидата экономических наук Олега Абелева, покупка золота центробанками в физическом виде вполне логичный шаг на фоне рекордной стоимости драгметалла. «Когда актив стремительно дорожает — это означает, что его доля в золотовалютных резервах центрального банка будет увеличиваться и обеспечение национальной валюты будет расти», — пояснил он.

Золото имеет строго обратную корреляцию с курсом доллара. Поэтому американская валюта слабеет. «Во втором полугодии ФРС скорее всего будет снижать процентную ставку. Целевые показатели по инфляции скорее всего к концу первого полугодия в США будут достигнуты. Это будет означать снижение курса доллара к большинству валют по всему миру и выбор золота как более доходной альтернативы», — прогнозирует Абелев.

По его мнению, арест российских активов стал поучительным для многих центробанков в мире. Стало понятно, что после такого прецедента часть их внешних авуаров может оказаться под угрозой. Поэтому регуляторы стран делают все, чтобы большая часть золотовалютных резервов была в виде физического ликвидного золота у них в резервах.

«Первоначально рост цен на золото был связан с ожиданием начала рецессии в США и поэтому снижением доходностей американского госдолга», — напомнил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Он полагает, что сейчас данная тема отошла на второй план, но начали происходить геополитические события, которые подрывают стабильность в мире.

«Поэтому инвестиционный спрос на золото опять подтолкнул его цену вверх. И, наконец, золото показывает максимальные номинальные цены в долларах, что привлекает спекулянтов. Вопрос только, где пик у этого движения. После прохождения пика лавина спекулянтов погонит цену назад», — заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».