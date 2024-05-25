Все побежали и Китай побежал: зачем центробанки скупают золото

Цена золота на мировых рынках обновила очередной рекорд и впервые достигла 2454 доллара за тройскую унцию, согласно данным торгов. Драгметалл подорожал с 1 марта на 20%.
Причиной для этого стала фрагментация мировой экономики, ускоренное разделение на политические и экономические блоки вокруг США и Китая, считают в Международном валютном фонде (МВФ).
«Страны переоценивают надежность своих торговых партнеров с учетом экономических и национальных интересов безопасности», — заявила заместитель управляющего директора МВФ Гита Гопинат. По ее словам, арест российских суверенных активов подорвал доверие к доллару. Страны снижают зависимость от американской валюты в международных операциях и национальных резервах.
«Золото теперь рассматривается как политически нейтральный безопасный актив, который можно хранить дома и защитить от санкций или конфискации», — отметила Гопинат.
Золото расходится по блокам
Мировые центробанки в первом квартале 2024 года купили 290 тонн золота впервые за всю историю наблюдений. Доля этого драгметалла в иностранных резервах стран «китайского блока» растет с 2015 года, а стран «американского блока» в целом стабильна, сообщила Гопинат. Это указывает на то, что покупки золота центробанками ряда стран могли быть вызваны санкционными рисками, считает она.
Частные и государственные компании в КНР добыли 375,2 тонны золота или десять процентов от мирового объема добычи. Пекин рекордными темпами закупает и ввозит драгметалл. Согласно последним данным Таможенной службы Китая, в январе страна импортировала рекордные 160 тонн золота — впервые за всю историю наблюдений.
Банк России в апреле увеличил объем золота в международных резервах на три тонны до 2,336 тысячи тонн, сказано на сайте регулятора. Это рекорд для страны. Доля золота в международных резервах также рекордно выросла и впервые в истории РФ достигла 29,42% с 28,12% в марте. Стоимость золота в резервах за апрель увеличилась на 5,6% до 175,9 миллиарда долларов.
Он полагает, что проблемы, которые стали причиной роста стоимости золота, накапливались длительный период времени — с момента пандемии коронавируса. Ряд проблем так и не был решен, что в итоге привело к опасениям инвесторов за мировую экономику и геополитическую стабильность. Они рассматривают золото как традиционный, классический актив-убежище.
«Раньше традиционно доллар США считался активом-убежищем, но сейчас в ситуации, когда происходит милитаризация доллара, его активом-убежищем в контексте геополитической нестабильности уже не рассматривают, — отметил экономист. — Поэтому и остается единственный инструмент — золото».
По мнению начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», кандидата экономических наук Олега Абелева, покупка золота центробанками в физическом виде вполне логичный шаг на фоне рекордной стоимости драгметалла. «Когда актив стремительно дорожает — это означает, что его доля в золотовалютных резервах центрального банка будет увеличиваться и обеспечение национальной валюты будет расти», — пояснил он.
Золото имеет строго обратную корреляцию с курсом доллара. Поэтому американская валюта слабеет. «Во втором полугодии ФРС скорее всего будет снижать процентную ставку. Целевые показатели по инфляции скорее всего к концу первого полугодия в США будут достигнуты. Это будет означать снижение курса доллара к большинству валют по всему миру и выбор золота как более доходной альтернативы», — прогнозирует Абелев.
По его мнению, арест российских активов стал поучительным для многих центробанков в мире. Стало понятно, что после такого прецедента часть их внешних авуаров может оказаться под угрозой. Поэтому регуляторы стран делают все, чтобы большая часть золотовалютных резервов была в виде физического ликвидного золота у них в резервах.
«Первоначально рост цен на золото был связан с ожиданием начала рецессии в США и поэтому снижением доходностей американского госдолга», — напомнил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.
Он полагает, что сейчас данная тема отошла на второй план, но начали происходить геополитические события, которые подрывают стабильность в мире.
«Поэтому инвестиционный спрос на золото опять подтолкнул его цену вверх. И, наконец, золото показывает максимальные номинальные цены в долларах, что привлекает спекулянтов. Вопрос только, где пик у этого движения. После прохождения пика лавина спекулянтов погонит цену назад», — заключил он.
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