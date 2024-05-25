Как получить алименты на себя после развода в 2024 году: пошаговая инструкция

Действующее семейное законодательство предполагает в ряде случаев право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака. Когда можно претендовать на алименты, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
«Даже при отсутствии общих несовершеннолетних детей, нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший таким до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака, а также нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, вправе через суд подать требование о предоставлении алиментов», утверждает адвокат.
Требование о взыскании алиментов можно заявить одновременно с иском о расторжении брака и уже после его расторжения.
Наступление нетрудоспособности как основание для взыскания алиментов с бывшего супруга должно наступить не позднее одного года с момента расторжения брака, подчеркивает юрист.
При этом, закон четко устанавливает лишь конечные пределы срока наступления нетрудоспособности, а начальные пределы не определены.
Так, бывший супруг вправе претендовать на алименты не только тогда, когда его нетрудоспособность наступила во время брака или в течение года после расторжения, но и когда нетрудоспособность возникла до вступления в брак.
Для взыскания алиментов по основанию нетрудоспособности истец должен доказать следующую совокупность обстоятельств:
1. обстоятельство наступления нетрудоспособности в течение сроков, определенных семейным законодательством;
2. обстоятельство того, что истец является нуждающимся;
3. обстоятельство того, что другой бывший супруг обладает необходимыми для содержания бывшего супруга средствами.
Статус нетрудоспособности у лица предполагается в случае признания его в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, а также в случае достижения общеустановленного пенсионного возраста.
«Категория нуждаемости является оценочной и законом не определена. Однако судебная практика исходит из того, что нуждаемость в материальной поддержке со стороны другого бывшего супруга имеет место в случае недостаточности денежных средств или иного имущества для собственного жизнеобеспечения и удовлетворения необходимых потребностей», — говорит Данилов.
Для взыскания алиментов по основанию достижения нуждающегося бывшего супруга пенсионного возраста необходимо, чтобы это обстоятельство возникло не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, и чтобы супруги состояли в браке длительное время.
При этом адвокат отмечает, что назначение алиментов нетрудоспособному бывшему супругу или бывшему супругу, достигшему пенсионного возраста, не является «бесспорным и безусловным».
Суд может освободить супруга от алиментных обязательств или ограничить обязанность определенным сроком, если нетрудоспособность супруга наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного преступления; в случае непродолжительности пребывания супругов в браке; а также при недостойном поведении в семье супруга, требующего выплаты алиментов.