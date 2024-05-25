Как обменять акции Yandex N.V.: инструкция для тех, кто покупал в России

В этом тексте:
Условия обмена акций «Яндекса».
Как подать заявку.
Стоит ли обменивать акции «Яндекса»: риски и преимущества.
13 мая новые акционеры «Яндекса» в лице ЗПИФа «Консорциум. Первый» объявили условия конвертации и обмена акций нидерландской Yandex N.V. Так, в рамках обмена и выкупа компания рассчитывает получить не более 107 729 866 акций Yandex N.V.
«Предложение является полностью добровольным и предоставляет возможность обменять или продать акции Yandex N.V., учет которых ведется в российских депозитариях. Возможности по монетизации таких акций в будущем могут быть ограничены из-за планируемого делистинга акций Yandex N.V. с Московской биржи, а также действующих и потенциальных иностранных ограничений на российскую финансовую инфраструктуру», — говорится в пресс-релизе.
Мосбиржа планирует начать торги акциями российского «Яндекса» 10 июля. Бумаги будут допущены к торгам в рамках основной сессии с расчетами в рублях. Указанные параметры и даты являются предварительными, отмечала торговая площадка. В качестве последнего дня торгов акциями Yandex N.V. в режиме, доступном для частных инвесторов, площадка выбрала 14 июня.
Как будет проходить обмен акций «Яндекса»: условия
ЗПИФ «Консорциум. Первый» разделил инвесторов на три разные группы, для каждой из которых установлены условия обмена и/или выкупа акций.
1. Для акций Yandex N.V., которые были приобретены на Московской бирже или СПБ Бирже:
биржевой коэффициент: 1:1;
сроки сбора заявок: начиная с даты не позднее 16 мая до 15:00 мск 21 июня 2024 года;
дата акцепта заявок: 8 июля 2024 года;
дата расчетов: 9 июля 2024 года.
2. Для акций Yandex N.V., которые приобретались за пределами Московской биржи и СПБ Биржи и были переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно, а также учитывались с тех пор на одном счете депо:
внебиржевой коэффициент обмена: 1:1;
сроки сбора заявок: с 13 мая 11 июня 2024 года;
акцепт заявок: с 13 мая по 17 июня 2024 года.
При этом владельцы акций Yandex N.V., которые подпадают под дату отсечки 7 сентября 2022 года, могут принять участие и во внебиржевом выкупе — они могут продать акции по ₽1251,8 за акцию Yandex N.V.
24 мая новые акционеры «Яндекса» сообщили о продлении срока сбора заявок на обмен/выкуп акций, которые приобретались на внебиржевых торгах, до 11 июня. Ранее инвесторы могли принять участие в процедуре до 31 мая. Также был продлен и срок акцепта заявок — до 17 июня включительно.
3. Для акций Yandex N.V., которые приобретались за пределами Московской биржи и СПБ Биржи и были переведены в российские депозитарии до 30 ноября 2023 года включительно:
цена внебиржевого выкупа: ₽1251,8 за акцию Yandex N.V.;
сроки сбора заявок: с 13 мая по 11 июня 2024 года;
акцепт заявок: с 13 мая по 17 июня 2024 года.
Все участники внебиржевого обмена и выкупа должны будут перевести акции Yandex N.V. на счет депо ЗПИФа «Консорциум. Первый» в течение десяти рабочих дней с даты, когда их заявка была акцептована.
Перевод акций МКПАО «Яндекс» участникам внебиржевого обмена произойдет в течение 15 рабочих дней начиная с 21 июня 2024 года. Перевод денежных средств участникам выкупа будет осуществлен в те же сроки.
Сама нидерландская Yandex N.V. 22 мая сообщила о планах выкупить свои акции у инвесторов до конца 2024 года. Сроки и цену выкупа компания пока не объявила.
Заявка на обмен акций «Яндекса»
«РБК Инвестиции» опросили брокеров и узнали, где и в какие сроки можно подать заявки на участие в обмене акций Yandex N.V. на бумаги российского МКПАО «Яндекс».
ВТБ. Брокер принимает заявки на участие в биржевом обмене акций Yandex N.V. на бумаги российского МКПАО «Яндекс» до 21 июня. Бумаги будут зачислены 9 июля, а торги начнутся 10 июля.
«Сбербанк». Чтобы поучаствовать в биржевом обмене бумаг Yandex N.V на акции российского МКПАО «Яндекс», клиенты брокера могут подать заявку в веб-версии «Сбербанк Онлайн» до 20 июня в период основной торговой сессии на Московской бирже с 10:00 до 18:59 мск. Расчеты и зачисление акций на счет брокер планирует провести в начале июля.
«Финам». Заявку на участие можно подать с 16 мая по 19 июня. Дата акцепта — 8 июля, а дата расчетов — 9 июля. Для процедуры выкупа бумаг, которые приобретались за пределами российского контура, необходимо обратиться в службу поддержки брокера. Сроки подачи заявок на внебиржевой обмен/выкуп бумаг брокер продлил до
«Цифра брокер». Согласно информации на сайте, клиенты, которые приобретали бумаги Yandex N.V. на Московской бирже и СПБ Бирже, могут подать поручение на обмен до 12:00 мск 21 июня. Если же бумаги приобретались за пределами российского контура и были переведены в российские депозитарии до 30 ноября 2023-го, заявку на выкуп можно подать до 12:00 мск 28 мая. Для бумаг, которые приобретались до 7 сентября 2022 года, крайний срок подачи заявок истек 21 мая.
«Газпромбанк Инвестиции» («Ньютон Инвестиции»). На сайте брокера указано, что для участия в процедуре обмена необходимо подать поручение на продажу акций Yandex N.V. и покупку акций МКПАО «Яндекс» в срок до 12:00 мск 21 июня.
«ВЕЛЕС Капитал». В пресс-службе брокера сообщили, что в период с 14 мая по 21 июня можно выставить заявку на продажу акций Yandex N.V. Заявки на внебиржевой обмен или выкуп акций можно подавать до 31 мая включительно.
Инвесторы также могут поучаствовать в обмене акций Yandex N.V., обратившись в офис своего брокера. Более того, с 27 мая держатели бумаг, купленных за пределами российского контура, могут подать оферты и документы в офисах внебиржевого агента в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Новосибирске. Их адреса и режим работы указаны здесь.
Как обменять акции «Яндекса» онлайн: инструкция.
ВТБ.
1. Зайдите в приложение брокера с устройства на Android или в веб-версии «ВТБ Мои Инвестиции»;
2. Откройте карточку Yandex N.V.;
3. Нажмите кнопку «Обменять»;
4. Укажите количество ценных бумаг.
Если вы приобрели акции на СПБ Бирже, подать заявку можно, только обратившись в службу поддержки по телефону.
Сбербанк.
1. Перейдите на веб-версии «Сбербанк Онлайн» в раздел «Инвестиции» и выберите тот брокерский счет, на котором хранятся бумаги Yandex N.V.;
2. Нажмите на кнопку «Перейти к торговле» и в поиске найдите акции с тикером YNDX или выберите их в списке ваших ценных бумаг;
3. Во всплывающем сообщении о возможности участия в обмене нажмите на ссылку «Перейти к обмену акций “Яндекса”;
4. Ознакомьтесь с условиями сделки и нажмите на кнопку «Подать заявку»;
5. Заполните торговую заявку, а затем нажмите «Подать заявку». Инструкция по заполнению заявки.
«Цифра брокер».
Для обмена бумаг, которые приобретались на Московской бирже и СПБ Бирже:
1. Зайдите в личный кабинет торговой системы «Трейдернет»;
2. Подайте поручение на обмен с использованием формы «Поддержка».
Для участия в выкупе бумаг, которые приобретались за пределами российского контура и были переведены в российские депозитарии до 30 ноября 2023 года:
1. Зайдите в торговую систему «Трейдернет»;
2. Подайте поручение типа «Корпоративное действие»;
3. Введите в разделе «Дополнительная информация» необходимый текст, указанный на сайте брокера.
«Финам».
1. В личном кабинете пройдите по следующему пути: «Услуги» — «Операции с ценными бумагами» — «Публичные размещения акций и облигаций»;
2. Выберите «Яндекс МКПАО» и биржу, на которой учитываются бумаги (Московская биржа или СПБ Биржа);
3. Нажмите кнопку «Участвовать»;
4. Заполните форму: в разделе «Тип заявки» из выпадающего меню выберите «Лимитная» → в разделе «Счет» из выпадающего меню выберите счет, на котором учтены ценные бумаги → в разделе «Цена» укажите «4250» → в разделе «Количество» укажите количество имеющихся у вас бумаг.
«Газпромбанк Инвестиции» («Ньютон Инвестиции»).
1. Скачайте файл с двумя поручениями (покупка и продажа);
2. Заполните поля в обоих поручениях по образцу: полные Ф. И. О., номер брокерского договора (начинается с BO или с IBO у ИИС), количество ценных бумаг, фамилия и инициалы рядом с подписью;
3. Сохраните заполненные поручения в формате PDF. Распечатывать документ не нужно;
4. Проверьте, что на счете достаточно средств для списания комиссии;
5. Загрузите заполненный файл;
6. Перейдите в мобильном приложении в раздел «Другое» → «Подать документы», либо в веб-версии для компьютера — в раздел «Личный кабинет» → «Документы» → «Подать документы»);
7. Загрузите файлы, нажмите «Подписать», введите код из СМС. Инструкция по конвертации и подписанию документа.
«ВЕЛЕС Капитал».
1. Выставите заявку на продажу акций Yandex N.V. (ISIN: NL0009805522) в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки».
2. Выставите встречную заявку на покупку бумаг МКПАО «Яндекс» (ISIN: RU000A107T19) в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки».
Стоит ли обменивать акции «Яндекса».
Большинству обычных российских инвесторов, которые подпадают под условия обмена расписок Yandex N.V. на акции «Яндекса», проще и выгоднее сделать это, считает аналитик финансовой группы «Финам» Леонид Делицын. «Но есть некоторое количество инвесторов, например обладающие акциями сотрудники компании, в особенности релоцировавшиеся, которые лучше представляют себе будущее именно голландской компании и считают ее более перспективной», — добавляет он.
Аналитик инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Артем Михайлин также считает, что из текущего набора опций обмен является наиболее интересным. По мнению эксперта, если инвестор не примет участие в этой процедуре, он рискует остаться с акциями Yandex N.V. на руках и не факт, что сможет поучаствовать в последующем вероятном выкупе бумаг. «Также условия последующего выкупа, как и текущего, могут предполагать большой дисконт к настоящей рыночной цене», — отметил Михайлин.
Юристы из адвокатского бюро NSP считают, что предложение и раздел бизнеса Yandex N.V. могут быть убыточными для инвесторов, которые приобретали бумаги через иностранную инфраструктуру, а также для тех, кто приобрел акции после указанных в условиях обмена дат (7 сентября 2022 года и 30 ноября 2023-го). Юристы также выделяют в эту категорию акционеров, которые из-за регуляторных ограничений не могут принять участие в обмене/выкупе.
Какие могут быть риски для инвесторов.
17 мая Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) в письмах к ЦБ, Минфину и МКПАО «Яндекс» указала, что сжатые сроки биржевого обмена и его добровольность несут риски для проведения процедуры, в результате чего «сотни тысяч инвесторов» могут пострадать.
Для решения проблем представители ассоциации предложили придать обмену большую огласку, а также сделать его максимально простым и прозрачным. Более того, в документе отмечается, что необходимо провести второй раунд обмена и сделать его обязательным для инвесторов, а также «при необходимости увеличить лимит на количество акций, которые будут приобретены в рамках биржевого обмена», — отмечается в документе.
В тот же день представитель ЗПИФа «Консорциум. Первый» направил ответное письмо в АРИ, в котором содержались тезисы относительно первого предложения ассоциации (информирование инвесторов), при этом второе (дополнительный раунд обмена) было оставлено без комментариев.
В документе было указано, что сроки подачи биржевых оферт в рамках предложения составляют почти шесть недель, что соответствуют рыночной практике. 24 мая стало известно, что сроки принятия заявок были продлены.
В «Яндексе» также отметили, что процедура обмена носит исключительно добровольный характер для инвесторов.
Какие перспективы бизнеса и акций «Яндекса» после обмена.
По мнению Михайлина из «ВЕЛЕС Капитала», сейчас сложно говорить о том, как выстроится баланс спроса и предложения на акции после возобновления торгов и куда двинется стоимость бумаг. Однако эксперт отмечает, что с точки зрения фундаментального анализа «Яндекс» остается привлекательной компанией со значительным потенциалом роста. «Наша рекомендация для акций сейчас остается “покупать” из-за хороших долгосрочных перспектив бизнеса, которые мы видим», — добавляет он.
Сам по себе обмен лишь создаст достаточное количество акций, чтобы после 10 июля шли активные торги акциями уже российской компании, считает Делицын из «Финама». В то же время эксперт отмечает, что у «Яндекса» всегда не хватало долгосрочных российских инвесторов. «С момента IPO в 2011 году ими [акциями компании] торговали вяло, цена их не росла почти десять лет. За то же время Google [Alphabet] подорожал вдвое. Расписки “Яндекса” привлекали отечественных краткосрочных инвесторов — например, когда появлялась возможность быстро продать их оптимистически настроенным зарубежным инвесторам», — объясняет он.
По мнению Делицына, акции «Яндекса» раньше росли на идее восстановления и отсутствия сильных потерь. Однако сейчас неясно, чем заинтересовать нового будущего покупателя. Эксперт считает, что если надежды краткосрочных инвесторов будут исчерпаны, они могут счесть, что история закончилась, и начать продавать. «До лидерства на рынке электронной коммерции далеко, рынок рекламы исчерпан, ажиотаж в IT-сегментах, включая и искусственный интеллект, проходит как-то мимо компании. Непонятно, кто определяет стратегию, как развиваются отношения менеджмента с крупными акционерами», — подытожил эксперт.
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