Как обменять акции Yandex N.V.: инструкция для тех, кто покупал в России

Сам по себе обмен лишь создаст достаточное количество акций, чтобы после 10 июля шли активные торги акциями уже российской компании, считает Делицын из «Финама». В то же время эксперт отмечает, что у «Яндекса» всегда не хватало долгосрочных российских инвесторов. «С момента IPO в 2011 году ими [акциями компании] торговали вяло, цена их не росла почти десять лет. За то же время Google [Alphabet] подорожал вдвое. Расписки “Яндекса” привлекали отечественных краткосрочных инвесторов — например, когда появлялась возможность быстро продать их оптимистически настроенным зарубежным инвесторам», — объясняет он.