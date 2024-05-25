К началу лета более 7 млн россиян оказались ограничены в выезде из-за долгов

В ФССП отмечают эффективность ограничения выезда как меры воздействия на должников. Так, за первые четыре месяца с начала 2024 года по исполнительным производствам, где применялось временное ограничение на выезд, с должников было взыскано 28,2 млрд рублей в пользу различных взыскателей. Для сравнения, в 2019 году с невыездных должников к лету взыскали 7 млрд рублей, а за первые 4 месяца 2017 года — 9 млрд рублей.