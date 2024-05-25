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Экспорт российской сухой молочной продукции в 2024 году вырос более чем в два раза

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Экспортные поставки российской сухой молочной продукции в 2024 году более чем в два раза превышают показатель за аналогичный период 2023 года, по итогам 2024 года экспорт необходимо увеличить до 75 тыс. тонн, сообщил Минсельхоз России.

Источник: РИА "Новости"

«Россия наращивает поставки молочной продукции за рубеж. В этом году поставки сухой молочной продукции необходимо увеличить до 75 тысяч тонн. Сейчас показатели экспорта более чем в два раза превышают цифры аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что российская продукция высоко ценится зарубежными партнерами.

«Производители подтвердили планы по наращиванию поставок на целевые рынки. При этом одним из наиболее перспективных и емких является рынок Китая, выход на который сегодня становится проще», — добавляется в сообщении.