Экспорт российской сухой молочной продукции в 2024 году вырос более чем в два раза

«Россия наращивает поставки молочной продукции за рубеж. В этом году поставки сухой молочной продукции необходимо увеличить до 75 тысяч тонн. Сейчас показатели экспорта более чем в два раза превышают цифры аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что российская продукция высоко ценится зарубежными партнерами.
«Производители подтвердили планы по наращиванию поставок на целевые рынки. При этом одним из наиболее перспективных и емких является рынок Китая, выход на который сегодня становится проще», — добавляется в сообщении.