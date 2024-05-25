Экспорт российской сухой молочной продукции в 2024 году вырос более чем в два раза

«Россия наращивает поставки молочной продукции за рубеж. В этом году поставки сухой молочной продукции необходимо увеличить до 75 тысяч тонн. Сейчас показатели экспорта более чем в два раза превышают цифры аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.