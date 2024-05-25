Эксперт назвал финансовый кризис в Великобритании самым сложным за 70 лет

Он отметил, что лейбористы и консерваторы в преддверии запланированных на 4 июля досрочных парламентских выборов обещают стабилизировать ситуацию с госдолгом, который приближается к 100%, однако в королевстве низкий рост экономики и высокие процентные ставки. Задача, которую предстоит решить победителю выборов, гораздо серьезнее, чем трудности, с которыми сталкивалось любое британское правительство по меньшей мере с 1950-х годов, отметил Джонсон. Эксперт пояснил, что новым властям придется либо решиться на запланированное болезненное сокращение расходов, либо повысить налоги, которые и так уже почти достигли 80-летнего максимума, либо еще больше увеличить госдолг.