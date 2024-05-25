Эксперт назвал финансовый кризис в Великобритании самым сложным за 70 лет

Он отметил, что лейбористы и консерваторы в преддверии запланированных на 4 июля досрочных парламентских выборов обещают стабилизировать ситуацию с госдолгом, который приближается к 100%, однако в королевстве низкий рост экономики и высокие процентные ставки. Задача, которую предстоит решить победителю выборов, гораздо серьезнее, чем трудности, с которыми сталкивалось любое британское правительство по меньшей мере с 1950-х годов, отметил Джонсон. Эксперт пояснил, что новым властям придется либо решиться на запланированное болезненное сокращение расходов, либо повысить налоги, которые и так уже почти достигли 80-летнего максимума, либо еще больше увеличить госдолг.
«С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить госдолг. Чтобы избежать сокращения расходов на ключевые государственные службы после выборов, потребуется дальнейшее повышение налогов», — отметил директор IFS. Джонсон добавил, что все британские партии в преддверии выборов должны быть честны при обсуждении болезненных финансовых решений, с которыми столкнется следующий состав правительства.
Опросы общественного мнения показывают, что оппозиционная Лейбористская партия подходит к досрочным выборам в качестве фаворита на победу. В среднем лейбористы опережают консерваторов, находящихся у власти с 2010 года, примерно на 20 процентных пунктов. Согласно телеканалу Sky News, если бы выборы прошли сейчас, то лейбористы получили бы 44%, а консерваторы — 23,2% голосов.