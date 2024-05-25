Что делать, если авиакомпания потеряла багаж: рекомендации эксперта

Покупая авиабилет, пассажир заключает с авиакомпанией договор воздушной перевозки. По договору перевозчик обязуется не только перевезти пассажира в пункт назначения, но и доставить багаж и выдать его пассажиру. Что делать, если вы долетели, а чемодан нет, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
«Если в аэропорту прибытия перевозчик не выдал зарегистрированный багаж, следует незамедлительно обратиться к перевозчику для составления акта, после чего последний должен принять необходимые меры к розыску багажа», — объясняет юрист.
Розыск осуществляется в течение 21 дня со дня предъявления заявления о неполучении багажа. Причем, в этот период перевозчик несет ответственность за просрочку доставки багажа в пункт назначения.
По словам Данилова, с первого апреля размер ответственности перевозчика составляет 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы, если он не докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.
Как разъясняет адвокат, если багаж был доставлен пассажиру через 24 часа после предъявления заявления, то сумма штрафа составит 2 400 ₽, при условии, что авиабилет стоил более 4 800 ₽
Но если авиабилет стоил меньше 4 800 ₽, сумма штрафа составит не более половины от цены билета.
«Более того, сверх суммы штрафа за просрочку доставки багажа пассажир вправе потребовать возмещения ему убытков, причиненных просрочкой», — говорит Данилов.
Если по истечении 21 дня авиакомпания не найдет багаж, то он считается утерянным. Пассажир вправе предъявить требование о возмещении стоимости утерянного багажа:
• если багаж был принят к воздушной перевозке с объявлением ценности, размер ответственности перевозчика будет равен размеру объявленной ценности;
• если багаж был принят к воздушной перевозке без объявления ценности, размер ответственности перевозчика ограничивается суммой не более 600 ₽ за килограмм веса багажа.
Таким образом, если вы перевозите ценные вещи, юрист советует объявить ценность зарегистрированного багажа. За его перевозку взимается плата, размер которой устанавливается перевозчиком.
Как отмечает Данилов, перечисленные размеры ответственности применяются при внутренних авиаперелетах. Вопросы ответственности перевозчика при международных перевозках регулируются международными договорами, в том числе Конвенцией для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреальская конвенция).
Международной перевозкой признается всякая перевозка, при которой место отправления и место назначения вне зависимости от того, имеются или нет перерыв в перевозке, расположены либо на территории двух государств-участников Монреальской конвенции, либо на территории одного и того же государства-участника, если согласованная остановка предусмотрена на территории другого государства, даже если оно не является участником Монреальской конвенции, уточняет эксперт.
Так, в соответствии со статьей 22 Монреальской конвенции ответственность перевозчика в случае уничтожения, утери, повреждения или задержки багажа ограничивается суммой 1 000 специальных прав заимствования (СДР) в отношении каждого пассажира.
Исключение — случаи, когда пассажир сделал в момент передачи зарегистрированного багажа перевозчику особое заявление о заинтересованности в доставке и уплатил дополнительный сбор. Актуальный курс СДР к российскому рублю можно найти на официальном сайте Банка России.
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