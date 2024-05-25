Что делать, если авиакомпания потеряла багаж: рекомендации эксперта

Международной перевозкой признается всякая перевозка, при которой место отправления и место назначения вне зависимости от того, имеются или нет перерыв в перевозке, расположены либо на территории двух государств-участников Монреальской конвенции, либо на территории одного и того же государства-участника, если согласованная остановка предусмотрена на территории другого государства, даже если оно не является участником Монреальской конвенции, уточняет эксперт.