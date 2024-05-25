Более 128 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек из 128 стран и территорий в настоящее время подтвердили участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса со ссылкой на слова советника президента Российской Федерации и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
«В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 12 тыс.человек из 128 стран и территорий. Площадка ПМЭФ — это всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти. Но в нынешний непростой, очевидно, исторический момент, послушать и пообщаться с людьми, понимающими сложные мировые процессы особенно важно. И эту уникальную возможность, в столь концентрированном объеме дает ПМЭФ», — отметил Кобяков, слова которого приведены в сообщении.
По его словам, мир уже изменился, «экономический центр, финансовый, технологический переместились в Азию, поэтому сегодня особое внимание специалистам именно из стран этой части света». Кобяков добавил, что Африка опять становится одним из самых перспективных рынков, и европейские страны ведут борьбу за внимание стран континента, а лучшие эксперты приезжают в Россию, выступают на площадке ПМЭФ.
Он также подчеркнул, что ПМЭФ в настоящее время — это главная экспертная площадка мира и высокий уровень доверия. «А главное — именно на площадке ПМЭФ формируются и оттачиваются в дискуссиях смыслы, которые повлияют не только и не столько на нашу страну, но на весь мир. Мы на пути к многополярному миру», — заключил Кобяков.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня 2024 года. ТАСС — информационный партнер форума.
В 2024 году программа форума охватывает широкий круг вопросов: от развития международных экономических отношений и технологической трансформации до приоритетных направлений социального развития и жизни современного общества. Главная тема 27-го Петербургского международного экономического форума — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».