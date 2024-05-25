Более 128 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024

Он также подчеркнул, что ПМЭФ в настоящее время — это главная экспертная площадка мира и высокий уровень доверия. «А главное — именно на площадке ПМЭФ формируются и оттачиваются в дискуссиях смыслы, которые повлияют не только и не столько на нашу страну, но на весь мир. Мы на пути к многополярному миру», — заключил Кобяков.