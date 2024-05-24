В Стамбуле планируют создать финансовый центр с участием России

«Наша работа на российском направлении продолжается. В течение ближайших нескольких месяцев в Стамбуле может быть создан финансовый центр. Мы хотим создать его с участием [турецкой] Botas и российского “Газпрома” — сказал министр в эфире телеканала Haberturk.
Байрактар назвал Россию самым крупным и надежным газовым партнером Турции. По его словам, газ из РФ в Турцию теперь поступает напрямую по магистрали «Турецкий поток». «Теперь мы получаем газ напрямую из России с помощью “Турецкого потока”, — сказал министр, напомнив, что частично газ поступал в Турцию до начала СВО через территории Украины и Молдавии.
В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод «Северный поток». Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в прошлом году.
В конце декабря 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что реализация проекта создания хаба может начаться в 2024 году, в его рамках будет принята дорожная карта. Ранее Россию для обсуждения деталей проекта посетила турецкая делегация.