В Стамбуле планируют создать финансовый центр с участием России

Байрактар назвал Россию самым крупным и надежным газовым партнером Турции. По его словам, газ из РФ в Турцию теперь поступает напрямую по магистрали «Турецкий поток». «Теперь мы получаем газ напрямую из России с помощью “Турецкого потока”, — сказал министр, напомнив, что частично газ поступал в Турцию до начала СВО через территории Украины и Молдавии.