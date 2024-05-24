В полеты вкралась опечатка. Авиакомпаниям грозят приостановкой работы за ошибки в билетах

Другой собеседник «Ъ» в отрасли называет инициативу «абсурдной и неисполнимой». Он отмечает, что «невероятный бардак» при передаче данных в АИС ОВП действительно существует, но сбои и ошибки происходят только при задержках и переносах рейсов. «И это совершенно техническая ситуация, с ней оперативно справляются специалисты», — говорит источник «Ъ». С тем же успехом, иронизирует он, Минтранс мог бы «грозить приостановкой полетов за долгую загрузку веб-страниц у пассажиров».