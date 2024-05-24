В полеты вкралась опечатка. Авиакомпаниям грозят приостановкой работы за ошибки в билетах

Минтранс предложил штрафовать авиакомпании или приостанавливать их деятельность за ошибки при передаче данных о билетах пассажиров и условиях перевозки в автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Соответствующие предложения содержит проект поправок к КоАП, с которым ознакомился «Ъ». Штраф за первое нарушение предложен в размере до 30 тыс. руб. для должностных лиц и до 100 тыс. для юридических. За повторное нарушение — до 400 тыс. руб. штрафа или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Необходимость ужесточения наказаний в проекте поправок Минтранса объясняется «участившимися жалобами пассажиров», связанными с предоставлением неправильной информации о вылете воздушного суда, некорректным оформлением авиабилетов, что приводило к финансовым потерям пассажиров.
В частности, приводит данные Минтранс, ежегодно от пассажиров только в центральный аппарат Ространснадзора поступает около 700 таких жалоб на перевозчиков. Это 0,00067% от общего пассажиропотока в 105 млн человек по итогам 2023 года. Но, по словам близкого к Минтрансу собеседника «Ъ», по всей стране количество жалоб, «разумеется, выше». В Минтрансе комментарий не предоставили.
Все 53 российские пассажирские авиакомпании завершили переход на локальные АИС ОВП в конце 2022 года, сообщал Минтранс. Ранее авиакомпании работали в основном с иностранными системами, которые после введения западных санкций в 2022 году покинули рынок РФ.
Опрошенные «Ъ» перевозчики от комментариев воздержались. Источник «Ъ» в одной из крупнейших авиакомпаний говорит, что большая часть авиабилетов сегодня продается онлайн и ответственность за ошибки в этом случае «может нести только пассажир», авиакомпания не может ошибиться при передаче полученных данных в систему.
По его словам, около 20−25% авиабилетов оформляются через агентства и агрегаторы, а зачастую те оставляют перевозчику свои контактные данные, из-за чего при переносе рейса авиакомпания не может связаться с пассажиром.
«Мы продолжаем доносить это до посредников в продажах и штрафовать агентов, но такие ситуации все еще имеют место», — говорит он. Оставшаяся часть билетов, продолжает собеседник «Ъ», приобретается через кассы перевозчиков или по телефону, и тогда оператор просит пассажира перепроверить его данные. «Здесь пассажир также отвечает за их корректность», — указывает он.
Другой собеседник «Ъ» в отрасли называет инициативу «абсурдной и неисполнимой». Он отмечает, что «невероятный бардак» при передаче данных в АИС ОВП действительно существует, но сбои и ошибки происходят только при задержках и переносах рейсов. «И это совершенно техническая ситуация, с ней оперативно справляются специалисты», — говорит источник «Ъ». С тем же успехом, иронизирует он, Минтранс мог бы «грозить приостановкой полетов за долгую загрузку веб-страниц у пассажиров».
Жалобы на ошибки в билетах или неинформирование об изменении времени вылета действительно поступают, но они носят единичный характер, отмечает глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Подобное ужесточение он считает чрезмерным и чреватым рисками «потребительского терроризма».
Кроме того, указывает господин Зотов, ошибки при передаче сведений могут происходить из-за неустойчивой работы мобильного приложения у пассажиров или сайтов авиакомпании, а также возможных перебоев в АИС ОВП.
По мнению Ильи Зотова, решения должны быть более мягкими. Так, если пассажир столкнулся с техническими ошибками в билете, продолжает он, проблема должна решаться гарантией безвозмездного и оперативного решения проблемы со стороны перевозчика «простым исправлением ошибки по факту обращения». А о любых изменениях расписания авиакомпании уже обязаны по закону информировать пассажиров, и проблем с возвращением средств при этом, как правило, не возникает, указывает глава объединения.