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В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин на 2 часа

В Госдуме вице-спикер Чернышов предложил сократить рабочее время в пятницу на 2 часа для женщин при сохранении зарплаты, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов инициировал предложение о сокращении рабочего времени женщин в пятницу. Инициатива о сокращении рабочего времени женщин в пятницу на 2 часа с сохранением заработной платы была отправлена министру труда Антону Котякову, сообщают «РИА Новости».

По словам Чернышова, предложенное изменение рабочего графика предоставит женщинам больше возможностей для отдыха от дополнительных обязанностей, таких как домашние дела и забота о детях. В соответствии со словами вице-спикера женщины тратят до шести часов ежедневно на домашние обязанности вне работы.

Женский труд остается недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений.

Борис Чернышов
вице-спикер Государственной думы

Чернышов отметил, что доля женщин в российской рабочей силе составляет 49%, что является одним из самых высоких показателей в мировой практике.

Увеличение рабочих часов произошло в основном за счет роста экономической активности именно женщин: по сравнению с 2022 г. рабочая неделя у них выросла на 27 минут, у мужчин — всего на четыре минуты.

Борис Чернышов
вице-спикер Государственной думы

Если закон будет принят, то рабочий день у женщин, работающих в бюджетных учреждениях, государственных и муниципальных структурах, будет сокращен. В частных компаниях такое изменение может быть рекомендовано как рекомендация, но не как обязательное требование.