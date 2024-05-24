Топ-5 стран с высоким уровнем жизни в 2024 году

Согласно статистке ведущих швейцарских банков UBS и Credit Suisse, в пятерку самых богатых стран входят Китай (1 место), США (2 место), Индия (3 место), Япония (4 место) и Германия (5 место). Об этом рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления, кандидат экономических наук Артём Савостицкий.
Богатые страны — это страны, которым удается максимально эффективно совместить две составляющих — национальное богатство (совокупность созданных и накопленных активов) и валовый внутренний продукт (ВВП), который измеряет общую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране в текущий период времени.
Два этих рейтинга имеют значительные расхождения, но очевидно, для реальной оценки уровня богатства нужно учитывать оба показателя, говорит экономист.
По его словам, Россия могла бы входить в пятерку самых богатых стран, но согласно существующим расчетам по объему национального богатства наша страна занимает 9−10 место в мире, хотя по объемам ВВП уже вышла на стабильное 5 место.
По прогнозам эксперта, при условии продолжения динамичного развития рынка ценных бумаг и рынка интеллектуальной собственности Россия войдет в пятерку богатейших стран мира уже в 2027—2028 гг..
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