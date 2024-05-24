Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 стран с высоким уровнем жизни в 2024 году

Список стран, где ВВП на душу населения больше всего. Рассказываем, какие страны занимают лидирующие позиции и что обеспечивает их процветание в 2024 году.

Источник: AP 2023

Согласно статистке ведущих швейцарских банков UBS и Credit Suisse, в пятерку самых богатых стран входят Китай (1 место), США (2 место), Индия (3 место), Япония (4 место) и Германия (5 место). Об этом рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления, кандидат экономических наук Артём Савостицкий.

Богатые страны — это страны, которым удается максимально эффективно совместить две составляющих — национальное богатство (совокупность созданных и накопленных активов) и валовый внутренний продукт (ВВП), который измеряет общую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране в текущий период времени.

Два этих рейтинга имеют значительные расхождения, но очевидно, для реальной оценки уровня богатства нужно учитывать оба показателя, говорит экономист.

По его словам, Россия могла бы входить в пятерку самых богатых стран, но согласно существующим расчетам по объему национального богатства наша страна занимает 9−10 место в мире, хотя по объемам ВВП уже вышла на стабильное 5 место.

По прогнозам эксперта, при условии продолжения динамичного развития рынка ценных бумаг и рынка интеллектуальной собственности Россия войдет в пятерку богатейших стран мира уже в 2027—2028 гг..

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».