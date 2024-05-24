Средний чек по «IT ипотеке» снизился впервые за полгода

По итогам февраля 2024 года «средний чек» по льготной программе «IT ипотека» увеличился сразу на 500 тысяч рублей, до 9,4 млн рублей, что стало максимумом за всю историю наблюдения, хотя традиционно почти вдвое превышает чеки по другим льготным программам. Но, по данным Frank RG, этот максимум был побит уже в апреле текущего года, когда средний кредит по «IT ипотеке» достиг значения в 9,7 млрд рублей.