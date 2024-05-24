Средний чек по «IT ипотеке» снизился впервые за полгода

Средний размер кредита по госпрограмме «IT ипотека», который традиционно был самым большим среди льготных программ, начал снижаться. Так, в мае 2024 года этот показатель за месяц снизился на 4%, до 9,3 млн рублей, следует из исследования Frank RG.
По итогам февраля 2024 года «средний чек» по льготной программе «IT ипотека» увеличился сразу на 500 тысяч рублей, до 9,4 млн рублей, что стало максимумом за всю историю наблюдения, хотя традиционно почти вдвое превышает чеки по другим льготным программам. Но, по данным Frank RG, этот максимум был побит уже в апреле текущего года, когда средний кредит по «IT ипотеке» достиг значения в 9,7 млрд рублей.
В середине марта сообщалось, что Министерство финансов планирует завершить несколько программ льготной ипотеки в 2024 году, в частности IT-ипотеку и кредиты на покупку квартир в новостройках под 8%.
При этом ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности» отмечает, что в первом квартале застройщики снизили объем нового строительства из-за снижения процента продаж. Вследствие чего объем нового предложения превысил объем нового строительства, «что снижает потенциальные риски затоваривания рынка во второй половине 2024 года». Вместе с этим за этот же период снизился и показатель распроданности жилья через 3 и 9 месяцев после начала строительства, до 6,4% и 26,8% соответственно.
«Во второй половине 2024 года можно ожидать снижения спроса граждан на новое жилье, что будет вызвано ужесточением условий льготного ипотечного кредитования с 1 июля 2024 года», — говорится в обзоре ЦБ.