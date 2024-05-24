Санкционные брокеры вернулись на СПБ Биржу в преддверии IPO «Элемента»

«Брокеры, в том числе санкционные, возвращают интерес инвесторов к этой площадке в первую очередь за счет такого раскрученного размещения. Не исключено, что и в будущем некоторые эмитенты предпочтут выбрать эту площадку, а уже после этого брокеры еще с большей активностью будут возвращаться на нее, потому что спрос на интересные размещения среди клиентов сейчас высокий», — пояснил источник «РБК Инвестиций» на финансовом рынке. Также, по его словам, и подсанкционным брокерам, и площадке «уже нечего терять».