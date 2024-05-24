Санкционные брокеры вернулись на СПБ Биржу в преддверии IPO «Элемента»

По мере того как российские брокеры подпадали под санкции США, СПБ Биржа прекращала с ними сотрудничество, но сейчас, когда площадка сама оказалась в SDN-листе США, подсанкционные профучастники начали возвращаться к работе с ней. Среди брокеров, находящихся под санкциями, доступ к СПБ Бирже сейчас предоставляют ВТБ, «Тинькофф Инвестиции», «Альфа-Инвестиции», Совкомбанк и «ВЕЛЕС Капитал», выяснили «РБК Инвестиции».
Это происходит на фоне подготовки СПБ Биржи и рынка к IPO группы компаний «Элемент». Утром 23 мая эмитента объявил о начале сбора заявок, ценовой диапазон установлен в пределах ₽223,6−248,4 за лот, включающий 1 тыс. акций. Это соответствует оценке бизнеса «Элемента» в диапазоне от ₽90 млрд до ₽100 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Размещение интересно, во-первых, тем, что биржа и эмитент находятся под санкциями. Во-вторых, это будет первый листинг на площадке в рамках новой стратегии развития, одним из направлений которой являются «патриотические» размещения.
ВТБ
«Для нас важно предоставлять доступ к интересным возможностям, которые предлагает рынок. Мы восстановили технологические и организационные связи с СПБ Биржей, настроили необходимую инфраструктуру, в том числе для того, чтобы наши клиенты могли принимать участие в IPO на различных площадках», — рассказал «РБК Инвестициям» руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
Согласно сообщению брокера, прием заявок на участие в IPO ГК «Элемент» стартовал в 10:00 мск 23 мая и продлится до 19:00 мск 28 мая. Минимальная сумма для участия составляет ₽5 тыс.
«Тинькофф»
В пресс-службе «Тинькофф Инвестиций» отметили, что брокер работает над созданием инфраструктуры, которая позволит предоставить клиентам возможность участвовать в IPO, проводящихся на СПБ Бирже. 23 мая в витрине мобильного приложения «Тинькофф Инвестиций» появилось предложение об участии в размещении группы «Элемент», убедились «РБК Инвестиции». Заявку можно подать до 10:30 мск 29 мая.
Альфа-Банк
Пресс-служба «Альфа-Инвестиций» сообщила, что брокер собирается возобновить работу с площадкой. «Да, мы этим занимаемся. Как брокер мы стараемся делать то, на что есть запрос у наших клиентов и может принести им пользу. Это как раз причина нашего планируемого возобновления сотрудничества с СПБ Биржей», — сказали в «Альфа-Инвестициях». В брокерском приложении «Альфа-Инвестиций» уже начат прием заявок на участие в IPO ГК «Элемент». Отправить поручение можно также до 19:00 мск 28 мая, выяснили «РБК Инвестиции».
Совкомбанк
В пресс-службе Совкомбанка не предоставили ответ на запрос «РБК Инвестиций». В то же время клиентский менеджер рассказал корреспонденту «РБК Инвестиций», что заявку на IPO «Элемента» можно подать, но не через приложение брокера, а через терминал Quik (торговый терминал в виде софта, который устанавливается на стационарный компьютер или ноутбук. — «РБК Инвестиции»).
«ВЕЛЕС Капитал».
В пресс-службе «ВЕЛЕС Капитала» сообщили, что сотрудничество с СПБ Биржей возобновлено недавно после приостановки в 2022 году. Там также отметили, что предоставили клиентам возможность выставить заявку на участие в IPO в личном кабинете.
Сбербанк
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что входящий в финансовую группу розничный брокер никогда не работал с СПБ Биржей. В службе поддержки «РБК Инвестициям» ответили, что «в размещении акций “Элемента” не участвуют».
О том, что брокеры возвращаются на СПБ Биржу, говорил заместитель директора департамента листинга и первичного рынка СПБ Биржи Александр Сапрыкин 17 мая на конференции НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург «Финансовый рынок в условиях перемен: вызовы, ресурсы, решения». «Сейчас мы переориентировались на рынок российских ценных бумаг. К нам подключились крупнейшие брокеры, такие как ВТБ, “Тинькофф”, Совкомбанк и другие», — сказал Сапрыкин.
«Брокеры, в том числе санкционные, возвращают интерес инвесторов к этой площадке в первую очередь за счет такого раскрученного размещения. Не исключено, что и в будущем некоторые эмитенты предпочтут выбрать эту площадку, а уже после этого брокеры еще с большей активностью будут возвращаться на нее, потому что спрос на интересные размещения среди клиентов сейчас высокий», — пояснил источник «РБК Инвестиций» на финансовом рынке. Также, по его словам, и подсанкционным брокерам, и площадке «уже нечего терять».
В начале ноября 2023 года СПБ Биржа, которая ранее специализировалась на торгах иностранными ценными бумагами, подпала под блокирующие санкции США. Это привело к остановке торгов на площадке всеми иностранными бумагами и к блокировке активов, принадлежащих инвесторам, на общую сумму более $3 млрд.
В середине апреля «РБК Инвестиции» узнали о планах группы «Элемент» провести первичное размещение акций (IPO) на СПБ Бирже. Один из источников, комментируя условия сделки, тогда сказал, что компания рассматривала «все возможные варианты площадок», но выбрала СПБ Биржу, так как посчитала условия, предложенные ею, оптимальными.
Генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков в интервью «РБК Инвестициям» рассказал, что площадка ожидает десятки размещений акций и облигаций в 2024—2025 годах. По его словам, биржа сфокусируется на привлечении «патриотических инвестиций» в компании из разных секторов экономики и из всех регионов России. Комментируя кейс «Элемента», Сердюков отметил, что если эмитент примет решение о размещении, «весь фондовый рынок России получит ценную бумагу отрасли, которая стратегически важна для России».