Рост кредитования в России удвоился в I квартале 2024 несмотря на высокие ставки

Однако ЦБ беспокоит и сегмент автокредитования. Рост задолженности к апрелю 2024 года достиг 53% в годовом выражении. Средний размер автокредита вырос на 16% за 2023 год с 1,2 до 1,4 млн рублей, что сопоставимо с увеличением стоимости автомобилей: отечественные автомобили за год подорожали на 24%, иностранные — на 11%. Однако несмотря на высокие темпы роста, объем задолженности в этом сегменте остается сравнительно небольшим (1,9 трлн рублей на 1 апреля 2024 года) и составляет около 5% общего портфеля розничных кредитов банковского сектора.