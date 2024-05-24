Рост кредитования в России удвоился в I квартале 2024 несмотря на высокие ставки

Рост розничного кредитования по итогам первого квартала 2024 года ускорился с 2 до 3,7% по сравнению в октябрем-декабрем 2023 года. Это произошло несмотря на ужесточение денежно-кредитной и макропруденциальной политики ЦБ в конце 2023 года, констатирует регулятор.
Драйвером роста портфеля стал сегмент кредитных карт: по ним в IV квартале 2023 — I квартале 2024 г. было предоставлено около половины средств от общего объема выдачи. Большая часть около 73% задолженности по кредитным картам сформирована за счет выдачи средств по картам, выпущенным до 2023 года.
Новые заемщики
На фоне повышения ключевой ставки более платежеспособные заемщики снизили спрос на кредиты, но банки активизировали выдачи кредитов заемщикам с более высоким уровнем риска, в том числе гражданам с невысоким уровнем ПДН, но с отсутствием кредитной истории или фактами просрочки, компенсируя дополнительный риск увеличением ставок по кредитам, констатирует ЦБ. Ранние индикаторы указывают на ухудшение качества обслуживания заемщиками кредитов наличными, предоставленных с начала III квартала 2023 года по высоким ставкам.
ЦБ пишет, что выход в новый сегмент стал возможен благодаря временной отмене Банком России ограничения на ПСК по потребительским кредитам.
У банков действительно появился новый вид заемщиков, признал зампред ЦБ Филипп Габуния. Он отказался оценивать количество новой категории заемщиков. Всего клиентская база банковского сектора выросла на 1,6 млн человек, «однако не все из них относятся к этой новой категории заемщиков», резюмировал он. Влияние льготы по ПСК он считает ограниченной.
Автокредиты слишком разогнались
Однако ЦБ беспокоит и сегмент автокредитования. Рост задолженности к апрелю 2024 года достиг 53% в годовом выражении. Средний размер автокредита вырос на 16% за 2023 год с 1,2 до 1,4 млн рублей, что сопоставимо с увеличением стоимости автомобилей: отечественные автомобили за год подорожали на 24%, иностранные — на 11%. Однако несмотря на высокие темпы роста, объем задолженности в этом сегменте остается сравнительно небольшим (1,9 трлн рублей на 1 апреля 2024 года) и составляет около 5% общего портфеля розничных кредитов банковского сектора.
В то же время ускорение автокредитования сопровождалось ростом доли кредитов, выданных заемщикам с высокой предельной долговой нагрузкой (ПДН) с 2020 года доля предоставляемых кредитов с ПДН более 50% удвоилась до 61% к концу I квартала 2024 года, что заметно выше, чем в необеспеченном потребительском кредитовании (34%).
Кроме того, несмотря на невысокий уровень доли автокредитов с просрочкой более 90 дней (3% по итогам первого квартала), качество обслуживания вновь предоставляемых кредитов ухудшается, констатирует ЦБ, доля кредитов с просрочкой более 30 дней на третий месяц с даты выдачи кредита составила 0,5% по кредитам, выданным в январе 2024 года, против 0,1% по кредитам, выданным в июле 2023 года.
Из-за этого с июля 2024 ЦБ ввел надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Размер надбавок к коэффициентам риска дифференцирован в зависимости от ПДН и соответствует потребительским кредитам с ПСК 15−20% годовых. По оценке ЦБ, надбавки позволят сформировать к концу 2024 года буфер капитала в размере около 3% портфеля автокредитов, если банки не изменят структуру предоставляемых кредитов.
Качество портфелей ухудшается
Доля «плохих» ссуд в портфеле необеспеченных потребительских кредитов оставалась стабильной (7,7% к 1 апреля 2024 года). Качество обслуживания долга в том числе поддерживается за счет роста доходов населения. Согласно данным Росстата за 2023 год, среднедушевые номинальные доходы выросли на 11%, а номинальные заработные платы — на 13%.
Ранние индикаторы указывают на ухудшение обслуживания кредитов наличными, которые были предоставлены после октября 2023 года. Среди таких кредитов доля с просроченными платежами длительностью свыше 30 дней на третий месяц с момента выдачи кредита увеличилась с 0,4% в июле 2023 года до 1,2% в январе 2024 года.
Ухудшение качества обслуживания кредитов в первую очередь связано с наращиванием банками кредитования по более высоким ставкам. Это привело к снижению спроса на кредит со стороны более платежеспособных заемщиков. Кредиты по высоким ставкам чаще берут более рискованные заемщики, у которых эластичность спроса к уровню ставок меньше.
Обзор финансовой стабильности Центробанка
По кредитным картам, в отличие от кредитов наличными, обслуживание долга остается на уровне 2023 года — доля задолженности с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи средств по кредитным картам составляет 1,5−2%, однако этот уровень выше, чем по кредитам наличными. Сохранение уровня риска по кредитным картам связано с тем, что ими преимущественно пользуются клиенты, получившие карту до 2023 года, указывает ЦБ.