Россиянам назвали причины резкого подорожания мобильной связи

Кроме того, на это решение повлияли отмена внутрироссийского роуминга в 2019 году, а также то, что интернет «съедает» доходы по телефонии. По его мнению, на фоне этих причин у операторов больше не было «сил и мощностей сдерживаться». Клименко также допустил, что подорожание мобильной связи в стране может продолжиться.