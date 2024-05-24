На Камчатке объявили конкурс на строительство комплекса СПГ за 13,1 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края объявило открытый конкурс на строительство регазификационного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) за 13,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.