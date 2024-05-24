Как следует из документации конкурса, местом строительства перспективного объекта выбрана территория Петропавловской судоверфи в городском округе Петропавловск-Камчатский. Источником финансирования проекта выступит бюджет Камчатского края. Конкурс продлится до 11 июня 2024 года. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2025 года.
На Камчатке объявили конкурс на строительство комплекса СПГ за 13,1 млрд рублей
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края объявило открытый конкурс на строительство регазификационного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) за 13,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.