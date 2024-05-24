Министры финансов США и Франции обсудили возможности изъятия активов РФ

Как говорится в распространенном ею письменном заявлении, стороны провели продуктивное обсуждение возможных способов использования Западом замороженных суверенных активов России «для поддержки продолжения сопротивления Украины» и ее «долгосрочной реконструкции».
Кроме того, Йеллен и Ле Мэр рассмотрели «пути ограничения доступа России к товарам, необходимым для производства вооружений», в том числе «роль Китая в снабжении оборонно-промышленного комплекса России», отмечается в документе.
В нем также уточняется, что стороны обменялись взглядами на промышленную политику Китая, которая якобы приводит к перепроизводству и влияет на экономику США, Франции и мира в целом.
Наконец, Йеллен выразила обеспокоенность по поводу возможного «отрезания палестинских банков от банков-корреспондентов в Израиле» и экономических и гуманитарных последствий этого, добавил Минфин США.
Консультации состоялись на полях совещания министров финансов и глав центробанков Группы семи в итальянском городе Стреза.