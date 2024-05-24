Каким будет курс рубля на неделе с 27 мая по 2 июня 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 89,5−91,5. Российская валюта приблизилась к пику своего укрепления на фоне налогового периода. После 28 мая этот фактор поддержки уйдет, что, вероятнее всего, позволит доллару двинуться в направлении 91. Более существенное снижение рубля маловероятно в условиях жесткой ДКП, норм обязательного возврата экспортной выручки и ежедневных валютных интервенций ЦБ. На следующей неделе продолжим следить за котировками нефти, которой пока удается удерживаться выше $80 по Brent, а также за движениями доллара на мировом рынке, он может реагировать на публикацию макроданных США и сигналы ФРС.