Каким будет курс рубля на неделе с 27 мая по 2 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций завершал неделю снижением, индекс Мосбиржи отступал к 3377 п. Потери несли практически все голубые фишки. Укрепление рубля, осадок от решения «Газпрома» не выплачивать дивиденды и фактор пятницы предопределили повышенную активность продавцов.
Внешние настроения можно было оценить как сдержанные. Около процента потеряли китайские индексы, в красной зоне двигалось большинство европейских площадок, торги в США начались в небольшом плюсе. Нефть удержала ценовые рубежи выше $80 за баррель Brent.
В понедельник мировые рынки будут торговаться в неполном составе — в США торгов не будет в связи с национальным праздником (Днем памяти). Из статистики можно отметить майский индекс делового климата IFO Германии. Henderson проведет День инвестора, акционеры Сегежи на годовом собрании обсудят дивиденды.
В начале будущей недели может реализоваться спрос инвесторов, отложенный с пятницы из-за опасений реализации за выходные негативных событий. Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 мая- 3375−3475 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 89,5−91,5. Российская валюта приблизилась к пику своего укрепления на фоне налогового периода. После 28 мая этот фактор поддержки уйдет, что, вероятнее всего, позволит доллару двинуться в направлении 91. Более существенное снижение рубля маловероятно в условиях жесткой ДКП, норм обязательного возврата экспортной выручки и ежедневных валютных интервенций ЦБ. На следующей неделе продолжим следить за котировками нефти, которой пока удается удерживаться выше $80 по Brent, а также за движениями доллара на мировом рынке, он может реагировать на публикацию макроданных США и сигналы ФРС.
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