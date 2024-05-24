Каким будет курс рубля 24 мая 2024: прогноз эксперта

Рубль в четверг не только удерживался от ослабления под влиянием укрепления доллара на мировом рынке, но и предпринимал встречные атаки. Валютная пара зависла на круглой отметке 90. Локально поддержка российской валюте идет от подготовки компаний к налоговому периоду. Также нацвалюта опирается на фактор высоких ставок, валютные интервенции ЦБ, нормы возврата экспортной выручки. Все это стабилизирует курс и позволяет рублю сопротивляться давлению, которое исходит от: повышенных госрасходов, санкционных ограничений экспортных доходов, негативной динамики рынка рублевого долга, сезонного спроса на иностранную валюту, острой геополитики. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 89,5−91,5.