Каким будет курс рубля 24 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в четверг торговался в зоне отрицательных значений, перейдя к более нейтральной динамике ближе к концу торгов. Сохранялся негативный сентимент к тяжеловесным бумагам «Газпрома». Рубль сохранял стойкость, удерживая доллар вблизи 90. Сырьевые котировки снижались под давлением усилившегося доллара.
Внешний фон был преимущественно негативным. Протоколы последнего заседания ФРС, опубликованные накануне, отразили «ястребиный» настрой регулятора в отношении ставок. Предварительные индексы деловой активности PMI еврозоны за минувший месяц показали улучшение в производственном секторе и отставание от прогноза по сектору услуг. Аналогичные показатели в США вышли лучше ожиданий и в промышленности, и в услугах.
Завтра состоится пресс-конференция Банка России по обзору финансовой стабильности. Финрезультаты в конце недели раскроют Сегежа, Совкомфлот, ЦИАН и Европлан, ТМК проведет собрание акционеров с целью утвердить дивиденды.
Приближение выходных и локальная сила рубля могут сдерживать восстановление рынка в пятницу. Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 мая- 3400−3500 п.
Рубль в четверг не только удерживался от ослабления под влиянием укрепления доллара на мировом рынке, но и предпринимал встречные атаки. Валютная пара зависла на круглой отметке 90. Локально поддержка российской валюте идет от подготовки компаний к налоговому периоду. Также нацвалюта опирается на фактор высоких ставок, валютные интервенции ЦБ, нормы возврата экспортной выручки. Все это стабилизирует курс и позволяет рублю сопротивляться давлению, которое исходит от: повышенных госрасходов, санкционных ограничений экспортных доходов, негативной динамики рынка рублевого долга, сезонного спроса на иностранную валюту, острой геополитики. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 89,5−91,5.
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