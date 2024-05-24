Китаянку осудили в Лондоне за криптомошенничество на $6,4 млрд

Как заявила женщина на суде, она не знала, что деньги имеют криминальное происхождение, она «просто нажимала кнопки в компьютере» и делала то, что ей говорили. А деньги ей были нужны, чтобы «обеспечить более хорошую жизнь себе и сыну». На этой схеме Вэнь неплохо заработала. Она снимала за £17 тыс. в месяц дом с шестью спальнями, путешествовала по миру, тратила десятки тысяч долларов на дизайнерскую одежду и обувь в универмаге Harrods. Женщина приобрела Mercedes E за £25 тыс. и оплачивала учебу сына в дорогой подготовительной школе, где один семестр стоит £6 тыс.