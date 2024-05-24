Китаянку осудили в Лондоне за криптомошенничество на $6,4 млрд

Обманная схема действовала в Китае в 2014—2017 годах. Когда китайские власти начали расследование, организаторы скрылись в Великобритании. Чтобы вывезти из Китая похищенные средства, преступники перевели их в криптовалюту, и чтобы ускорить процесс, привлекли нескольких человек, в том числе и Вэнь, работавшую тогда в дешевых китайских закусочных. Всего преступники смогли купить 61 тыс. биткойнов.
Как заявила женщина на суде, она не знала, что деньги имеют криминальное происхождение, она «просто нажимала кнопки в компьютере» и делала то, что ей говорили. А деньги ей были нужны, чтобы «обеспечить более хорошую жизнь себе и сыну». На этой схеме Вэнь неплохо заработала. Она снимала за £17 тыс. в месяц дом с шестью спальнями, путешествовала по миру, тратила десятки тысяч долларов на дизайнерскую одежду и обувь в универмаге Harrods. Женщина приобрела Mercedes E за £25 тыс. и оплачивала учебу сына в дорогой подготовительной школе, где один семестр стоит £6 тыс.
В поле зрения британских правоохранительных органов женщина попала, после того как попыталась купить несколько очень дорогих объектов недвижимости в Великобритании. В их числе был особняк с семью спальнями и бассейном в Хэмпстеде стоимостью £23,5 млн, а также соседний с ним дом стоимостью £12,5 млн с кинотеатром и спортзалом. Однако сделки так и не были реализованы, так как женщина не смогла объяснить происхождение своих денег.
Вэнь задержали в начале 2022 года. Суд признал ее виновной по одному из трех пунктов обвинения — отмывание денег, ее вина в мошенничестве с кражей средств инвесторов не была доказана. Адвокат Вэнь Цзянь намерен опротестовать решение суда. Свою подзащитную он называет еще одной жертвой «профессиональных криминальных суперзлодеев», которые «использовали ее и бросили».