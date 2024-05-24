Какой должен быть аванс в 2024 году: рекомендации эксперта

Трудовое законодательство РФ не использует термин «аванс». Статья 136 ТК чётко устанавливает, что работникам выплачивается не реже чем каждые полмесяца именно зарплата. Об этом рассказала менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы Юникон Елена Ситникова.
Заработная плата — это вознаграждение за труд, а также различные компенсационные (доплаты и надбавки) и стимулирующие выплаты.
«Соответственно, за первую половину месяца работник должен получить причитающиеся ему суммы пропорционально отработанному времени, а не некий аванс, рассчитанный по нигде не закреплённой формуле», — отмечает эксперт.
На это неоднократно обращал внимание Минтруд.
«Более того, в Минтруде считают, что уменьшение размера зарплаты за первую половину месяца при начислении может быть рассмотрено как дискриминация в сфере труда, ухудшение трудовых прав работников (письмо Минтруда РФ от 10.082017 № 14−1/В-725)», — говорит Ситникова.
Однако расчёт части стимулирующих выплат, начисляемых по результатам выполнения показателей эффективности (оценка которых осуществляется по итогам работы за месяц), а также выплат компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения месячной нормы рабочего времени и возможен только по окончании месяца. Например, за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьями 152 и 153 ТК РФ).
В этом случае выплата таких сумм должна быть сделана при окончательном расчете и выплате зарплаты за месяц. Это также указано в письме Минтруда от 20.03.2019 № 14−1/В-178.
Таким образом понятие «аванс» применительно к выплате заработной платы является «разговорным», не имеющим отношения к расчёту суммы, которая должна быть исчислена и выплачена работнику за полмесяца его работы.
Заработная плата за полмесяца работы исчисляется из всех причитающихся работнику за это время сумм за его работу пропорционально отработанному времени. Исключение из этого расчёта — выплаты, которые не могут быть посчитаны в середине месяца, поскольку привязаны к показателям, определяемым по его итогам и выплачиваемые с зарплатой по завершении месяца, резюмировала Елена Ситникова.
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