Какой должен быть аванс в 2024 году: рекомендации эксперта

Заработная плата за полмесяца работы исчисляется из всех причитающихся работнику за это время сумм за его работу пропорционально отработанному времени. Исключение из этого расчёта — выплаты, которые не могут быть посчитаны в середине месяца, поскольку привязаны к показателям, определяемым по его итогам и выплачиваемые с зарплатой по завершении месяца, резюмировала Елена Ситникова.