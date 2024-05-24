Юрист рассказал, как законно снизить размер алиментов

— в долевом соотношении к доходу, так и в твердой денежной сумме. Например: в размере ¼ от дохода плательщика алиментов, но не менее Х суммы рублей.



«Такой подход, как правило, суды занимают, когда у них есть основания полагать, что плательщик алиментов скрывает свой доход, при этом, есть доказательства, что ранее он обеспечивал перечисления алиментов в размере, значительно превышающем, например, прожиточный минимум по соответствующему региону», — объяснила юрист.



Алименты можно установить как соглашением сторон, так и по решению суда. «Важно, что никакие перечисления, которые плательщик делает до официального установления размера алиментов соглашением или судом, алиментами считаться не будут», — указала Светлана Иванова.



Факт, о котором многие забывают, заключая соглашение об уплате алиментов — нельзя соглашением сторон установить размер алиментов меньший, чем если бы такие алименты были назначены по суду. Такое соглашение суд легко признает недействительным.



Установление алиментов в твердой денежной сумме (ТДС) иногда может быть более предпочтительным для плательщика. Ведь такой подход носит фиксированный характер и не зависит в последующем от величины получаемого дохода.



Основания для установления алиментов в ТДС — нерегулярный меняющийся заработок, например, ИП или самозанятость, отсутствие заработка или переезд в другую страну на постоянное место жительства.



Также, в случае выезда из РФ за рубеж на ПМЖ возможна выплата какой-либо суммы заблаговременно.



По словам юриста, для состоятельных граждан инструментом снижения размера алиментов может служить личный фонд, в который передается имущество — и уже личный фонд является получателем доходов вместо физлица.



Во избежание риска признания таких действий способом уклонения от уплаты алиментов, детей учредителя личного фонда возможно назначить выгодоприобретателями. А уже по достижении совершеннолетия они смогут получать доходы или получить имущество личного фонда при исполнении каких-либо условий.



Другим инструментом снижения выплат получателю алиментов, но не самого размера алиментов, может быть перечисление алиментов на отдельный счет ребенка на основании решения суда.



Правда, перечислять таким образом на отдельный счет возможно только не более 50% от размера назначенных судом алиментов, уточнила юрист.



Расходование денежных средств с такого счета ребенка контролируется органами опеки и, как правило, денежные средства там копятся до совершеннолетия ребенка.