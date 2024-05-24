Кабмин передал Ростеху 55% акций уральского завода «Исеть»

«Передать государственной корпорации по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции “Ростех” в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящейся в федеральной собственности 65 591 обыкновенную именную акцию и 28 619 привилегированных именных акций типа “А” открытого акционерного общества “Уральский завод электрических соединителей “Исеть” (г. Каменск-Уральский Свердловской области), составляющих 55,3218% его уставного капитала”, — говорится в распоряжении.