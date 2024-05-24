Импорт Греции из России в марте упал на 33,3% по сравнению с мартом 2023 года

По его информации, двусторонняя торговля продолжает вестись с большим дефицитом в ущерб Греции, несмотря на снижение импорта из РФ. В марте стоимость импорта из РФ снизилась до €140,8 млн, что на 33,3% меньше, чем в аналогичном месяце 2023 года (€211,2 млн). Стоимость экспорта из Греции в Россию в марте достигла €7,3 млн, что на 5,3% меньше, чем в марте 2023 года (€7,7 млн). Сальдо торгового баланса Греции и России в марте было отрицательным, дефицит составил €133,5 млн. Основной статьей импорта в Грецию были углеводороды.