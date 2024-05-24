Импорт Греции из России в марте упал на 33,3% по сравнению с мартом 2023 года

По его информации, двусторонняя торговля продолжает вестись с большим дефицитом в ущерб Греции, несмотря на снижение импорта из РФ. В марте стоимость импорта из РФ снизилась до €140,8 млн, что на 33,3% меньше, чем в аналогичном месяце 2023 года (€211,2 млн). Стоимость экспорта из Греции в Россию в марте достигла €7,3 млн, что на 5,3% меньше, чем в марте 2023 года (€7,7 млн). Сальдо торгового баланса Греции и России в марте было отрицательным, дефицит составил €133,5 млн. Основной статьей импорта в Грецию были углеводороды.
Всего в первом квартале 2024 года стоимость импорта Греции из России равнялась €281,2 млн, что на 72,9% меньше, чем в январе — марте 2023 года (€1,039 млрд). Стоимость экспорта из Греции в Россию в первом квартале составила €21,5 млн, что на 24,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (€28,3 млн). Сальдо торгового баланса Греции и России в первом квартале 2024 года продолжало оставаться отрицательным, дефицит составил €259,7 млн.
Согласно Elstat, общая стоимость импорта Греции из России в 2023 году составила €2,446 млрд, что на 73,8% меньше, чем в 2022 году (€9,334 млрд). Экспорт в РФ в 2023 году равнялся €96,3 млн, что на 38,4% меньше, чем в 2022 году (€156,4 млн). Сальдо торгового баланса Греции и России в 2023 году было отрицательным, дефицит составил €2,349 млрд.