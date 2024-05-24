Эксперт раскрыл, когда и как выгодно открывать вклад

Также эксперт советует инвесторам обратить внимание в настоящее время на депозиты в юанях. Их можно открыть в ряде российских банков. Доходность по депозитам в юанях составляет 4−5% годовых. Их можно открывать на полгода и на год. Наиболее выгодными являются депозиты сроком на год.