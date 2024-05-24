Эксперт раскрыл, когда и как выгодно открывать вклад

В случае депозитов инвестор всегда может быть уверен в том, какие получит проценты и когда вернется основная сумма займа.
Главные параметры, на которые должны обратить внимание вкладчики:
— срок депозита,
— условия пополнения и изъятия денег,
— возможность пролонгации депозита или конвертации в другой депозит при такой же сумме и валюте.
По словам Абелева, в мае 2024 года банки предлагают доходность по срочным рублевым депозитам в диапазоне 14,9−15,9% годовых. Средняя ставка по рублевым вкладам растет. Это является отражением текущего понимания банками экономической ситуации на горизонте квартала. Ставки высоки сейчас, а через 3 года они, скорее всего, будут ощутимо ниже.
Как подчеркивает финансист, дальнейшая ситуация будет напрямую связана с решением Банка России по ключевой ставке. Он ожидает, что цикл ее снижения может начаться к началу осени — и это нужно учитывать при выборе депозита.
«Наиболее выгодными с точки зрения размера доходности сейчас являются срочные рублевые вклады на квартал или полугодие с погашением в конце августа-начале сентября. Именно они обеспечивают максимальную доходность, она превышает инфляцию на 1−2 процента», — говорит эксперт.
«Главное — не направлять на такие депозиты большие суммы. Как правило, условия срочных депозитов не предполагают возможность пролонгации. Вклад может подойти к концу в момент, когда риторика Банка России изменится. Тогда вкладчику придется искать схожие по уровню доходности инструменты или открывать новый депозит на менее привлекательных условиях», — объясняет аналитик.
На более длительные сроки класть деньги на рублевые депозиты уже нет большого смысла. Вернуться к ним можно будет после того, как произойдет первое снижение ключевой ставки.
Также эксперт советует инвесторам обратить внимание в настоящее время на депозиты в юанях. Их можно открыть в ряде российских банков. Доходность по депозитам в юанях составляет 4−5% годовых. Их можно открывать на полгода и на год. Наиболее выгодными являются депозиты сроком на год.
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