Доходы коучей и инфоцыган сократились на 3,5 млрд

Самые крупные потери у Валерии Чекалиной (1 млрд рублей), Александры Митрошиной (650 млн), Гоар Аветисян (500 млн), Елены Блиновской (450 млн), Аяза Шабудтинова (413 млн), Оксаны Самойловой (250 млн), Виктории Бони (250 млн) и Надин Серовской (150 млн). Инне Тлиашановой и Дмитрию Портнягину, напротив, удалось закончить год с прибылью 20 и 126 млн рублей соответственно. Также есть доходы у Самойловой и Шабутдинова, но они значительно меньше по сравнению с 2022 годом.
Елена Блиновская с апреля 2023 года находится под арестом, поэтому вести деятельность она не могла. Валерию Чекалину привлекали по двум статьям — за уход от налогов и легализацию. По обеим дело было прекращено: по первой — после выплаты Лерчек всех налогов, а по второй — в связи с отсутствием состава преступления. Связанные с ней юридические лица в 2023 году показали отчетность с многомиллионными убытками, констатировали в АБА.
«Аяз Шабутдинов находится под арестом и обвиняется в десятках финансовых преступлений. А Александра Митрошина, в отношении которой также было возбуждено уголовное дело, выплатила налоговой задолженность в размере 127 млн рублей», — рассказал Тимур Ахмедов.
Оксана Самойлова прекратила активную деятельность, как и Виктория Боня. Последняя сейчас не ведет никакой активной деятельности, кроме продвижения Telegram-канала с помощью конкурсов. Точно так же сделали Надин Серовская и Гоар Аветисян.
«В целом крупнейшие инфопредприниматели по разным причинам — как из-за проблем со следствием, так и из-за осторожности — прекратили или приостановили свою деятельность после ряда громких разбирательств», — объяснили в АБА.
Еще один фактор, на который следует обратить внимание, — появление большого количество негативных обзоров и разборов на YouTube и других платформах, которые сильно ухудшили репутацию инфобизнесменов, показывая людям, что находится внутри всех этих курсов, резюмировали авторы исследования.