Доходы коучей и инфоцыган сократились на 3,5 млрд

Елена Блиновская с апреля 2023 года находится под арестом, поэтому вести деятельность она не могла. Валерию Чекалину привлекали по двум статьям — за уход от налогов и легализацию. По обеим дело было прекращено: по первой — после выплаты Лерчек всех налогов, а по второй — в связи с отсутствием состава преступления. Связанные с ней юридические лица в 2023 году показали отчетность с многомиллионными убытками, констатировали в АБА.