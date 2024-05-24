Цены на нефть, отчет «Сегежи» и акции «Норникеля»: дайджест

Цены на нефть.
В четверг, 23 мая, стоимость нефти Brent на бирже ICE Futures впервые с 15 февраля упала ниже $81 за баррель. Но затем случился отскок и по итогам торгового дня нефть этого сорта стоила $81,36 за баррель (-0,66%). Утром цены на нефть в моменте снизились на 0,07%, до $81,31.
«Факторы локального давления на баррель — промедление с послаблением ФРС и скачок глобального доллара», — пояснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Он отметил, что сильные показатели деловой активности также сдерживают решимость ФРС снизить ставку. В мае индекс PMI, который рассчитывает S&P Global, вырос до 54,4 пункта — это максимум с апреля 2022 года. В апреле этого года индекс составил 51,3 пункта. Вместе с тем производители сообщили о резком росте цен на ряд товаров, что говорит о том, что инфляция в этом сегменте может ускориться в ближайшие месяцы.
Впрочем, утром в пятницу цены на нефть оставались стабильными, поскольку поддержку им оказали данные о росте спроса на бензин в США в преддверии летнего автомобильного сезона. Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что спрос на бензин в США достиг самого высокого уровня с ноября.
Рынок также ожидает итогов встречи ОПЕК+ 1 июня, где, как ожидается, будет обсуждаться продление мер по добровольному сокращению поставок нефти на мировой рынок.
Отчетность «Сегежи»
В пятницу, 24 мая, «Сегежа» опубликует отчетность по МСФО за первый квартал.
В «БКС Мир инвестиций» главным вызовом для компании назвали чистый долг, который на конец 2023 года достиг почти ₽123 млрд, и предположили, что высокие процентные расходы в первом квартале продолжили оказывать негативное влияние на финансовый результат. По оценкам аналитиков, убыток мог составить около ₽4,7 млрд при EBITDA около ₽2,5 млрд, однако возможен как более высокий, так и более низкий результат.
«Мы будем внимательно следить за тем, что менеджмент говорит о ценах на пиломатериалы — возможны как позитивные, так и негативные комментарии. Важна траектория цен и прогнозы по возможному восстановлению объемов и цен», — указали в «БКС Мир инвестиций».
Аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» ожидают, что скорректированный чистый убыток мог увеличиться на 4% квартал к кварталу, до ₽5,07 млрд, а EBITDA могла вырасти на 11%, до ₽2,52 млрд. Выручка, согласно прогнозу, снизилась на 7%, до ₽23,01 млрд.
«Рост цен на пиломатериалы (+7%) и бумагу (+10%) может быть нивелирован снижением объемов продаж», — считают аналитики. Они осторожно смотрят на акции «Сегежи» в условиях большой долговой нагрузки и высоких процентных ставок.
Акции «Норникеля»
Акции «Норникеля» по итогам торгов подорожали на 2,71%, до ₽154,06, показав лучший результат в индексе Мосбиржи.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин допустил, что импульс роста мог быть обеспечен закрытием коротких позиций после публикации решения совета директоров об отказе от дивидендов по итогам 2023 года.
Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отметила, что отказ от дивидендов не стал сюрпризом для рынка. «Тем не менее у компании масштабная инвестиционная программа, рассчитанная на $4 млрд до 2025 год, и в случае возобновления тенденции к росту цен на никель и палладий эффект от увеличения капитальных затрат может быть нивелирован. Таким образом, говорить о низкой привлекательности акций “Норникеля” из-за отказа от дивидендов, возможно, преждевременно», — считает Пырьева.
В «БКС Мир инвестиций» предположили, что на акциях также могло сказаться их отставание от динамики цен на корзину металлов в последние недели. Аналитики предупредили, что на торгах 24 мая повышенная волатильность в акциях может сохраниться, в моменте они уже выглядят перекупленными.
«Если рост продолжится, для “быков” важно закрепиться выше ₽158. Это будет сигналом к слому падающей тенденции от максимумов апреля», — добавили в брокерской компании.
Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 23 мая.
«Куйбышевазот» ао. Дивиденды на каждую акцию — ₽15. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 2,4%.
«Куйбышевазот» ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽15. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 2,3%.
НЛМК. Дивиденды на каждую акцию — ₽25,43. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 9,92%.
Росбанк. Дивиденды на каждую акцию — ₽2,9. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 2,4%.
«Таттелеком». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,04887. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 4,6%.
ЧКПЗ. Дивиденды на каждую акцию — ₽437. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 1,48%.
Корпоративные события
«Сегежа»: результаты за первый квартал 2024 года.
«Европлан»: отчетность МСФО за первый квартал 2024 года.
«Совкомфлот»: отчетность МСФО за первый квартал 2024 года.
ЦИАН: отчетность МСФО за первый квартал 2024 года.
«Аэрофлот»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
CarMoney (СТГ): заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
«Фармсинтез»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
Softline: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ): заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
«Группа Астра»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
«Южуралзолото» (ЮГК): заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
КАМАЗ: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
ОАК: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
РКК «Энергия»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
ТМК: ВОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
HeadHunter: ВОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
МГКЛ: ВОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
ТГК-1: ВОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
Группа «Позитив»: день инвестора.
«Европлан»: день инвестора.
Другие важные события.
Пресс-конференция Банка России по Обзору финансовой стабильности — 14:30 мск.
Германия: ВВП в первом квартале — 09:00 мск.
США: заказы на товары длительного пользования в апреле — 15:30 мск.
США: индекс потребительского доверия от Университета штата Мичиган в мае — 17:00 мск.
США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3442,796 (-0,05%).
Индекс РТС: 1204,8 (+0,11%).
S&P 500: 5267,84 (-0,74%).
Dow Jones Industrial Average: 39 065,26 (-1,53%).
NASDAQ Composite: 16 736,03 (-0,39%).