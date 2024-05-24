Цены на нефть, отчет «Сегежи» и акции «Норникеля»: дайджест

Он отметил, что сильные показатели деловой активности также сдерживают решимость ФРС снизить ставку. В мае индекс PMI, который рассчитывает S&P Global, вырос до 54,4 пункта — это максимум с апреля 2022 года. В апреле этого года индекс составил 51,3 пункта. Вместе с тем производители сообщили о резком росте цен на ряд товаров, что говорит о том, что инфляция в этом сегменте может ускориться в ближайшие месяцы.