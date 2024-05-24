Центробанк рассказал о нехватке юаней

Ранее ЦБ сообщил, что в 2023 году совокупный объем депозитов и бизнеса в юанях вырос в два раза в долларовом эквиваленте, до 68,7 миллиарда, а вот кредитование — в 3,6 раза, до 46,1 миллиарда. Однако с октября прошлого года у банков сокращаются остатки в юанях на межбанковских счетах, поэтому отдельные участники рынка перестали предоставлять ликвидность.