Большинство фондовых площадок завершают неделю в минусе

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в условиях рисков сохранения высоких процентных ставок в США преимущественно пессимистичны.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне отвоевали внутридневные потери и почти не изменили позиций, второй день подряд сумев устоять выше краткосрочных поддержек 3420 и 1200 пунктов (полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок пытается удержаться от более масштабного падения, но уверенному росту все еще мешают продажи в отдельных эмитентах.
Рубль утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,90 ₽, 97,27 ₽ и 12,36 ₽ соответственно. Российская валюта с утра поднялась до нового максимума с февраля к евро (97,25 ₽) и с января к юаню (12,35 ₽), развивая бычий тренд последних недель.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и, вероятно, будет испытывать сложности с развитием роста ввиду отсутствия позитивных сигналов в том числе со стороны сырьевых площадок. Индексы Мосбиржи и РТС во многом из-за продаж по Газпрому рискуют завершить неделю в минусе. Участники в целом продолжают ждать дивидендных новостей прежде всего от нефтяных компаний, а акции НЛМК сегодня последний день можно будет купить с дивидендами за 2023 год с доходностью 10%, выше средней по рынку. До открытия основных торгов Сегежа сообщила о сокращении чистого убытка в 1-м квартале на 11% к/к, до 5,2 млрд руб, на уровне прогноза. Европлан же отчитался о росте чистой прибыли в 1-м квартале по МСФО на 33%, до 4,4 млрд руб.
События дня:
- встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- заказы на товары длительного пользования США в апреле (15.30 мск)
- индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за май (17.00 мск)
- акционеры ТГК-14, ТМК обсудят дивиденды за 2023 г
- финансовые результаты Совкомфлота, Циана за 1-й кв 2024 г по МСФО
- акции НЛМК последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
- совет директоров Астра решит по дивидендам за 2023 г и 1-й кв 2024 г, Softline за 2023 г
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