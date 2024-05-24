Большинство фондовых площадок завершают неделю в минусе

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и, вероятно, будет испытывать сложности с развитием роста ввиду отсутствия позитивных сигналов в том числе со стороны сырьевых площадок. Индексы Мосбиржи и РТС во многом из-за продаж по Газпрому рискуют завершить неделю в минусе. Участники в целом продолжают ждать дивидендных новостей прежде всего от нефтяных компаний, а акции НЛМК сегодня последний день можно будет купить с дивидендами за 2023 год с доходностью 10%, выше средней по рынку. До открытия основных торгов Сегежа сообщила о сокращении чистого убытка в 1-м квартале на 11% к/к, до 5,2 млрд руб, на уровне прогноза. Европлан же отчитался о росте чистой прибыли в 1-м квартале по МСФО на 33%, до 4,4 млрд руб.